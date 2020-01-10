Hac kura sonuçları 2020 sorgulama Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından e-devlet üzerinden erişime açıldı. Hacca gitmek için heyecanla bekleyen vatandaşlar kura sonuçlarını öğreniyor.

E-DEVLET HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAAT KAÇTA?

Bugün saat 10.00'da başlayan törenin ardından çekilen 2020 Hac kuralarının sonuçları saat 21.00'de e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile E-Devlet'ten hac kura sonuçlarını öğrenecek.

E-DEVLET HAC KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

HAC KESİN KAYITLAR 13-24 OCAK'TA YAPILACAK

Kura sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kura sonuçları bugün saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek.

Kurada adı çıkanlar, 13-24 Ocak 2020'de "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini e-Devlet sistemi üzerinden alarak kayıtlarını müftülükler ve acentelere yapabilecek.

Belirlenen sürede kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-7 Şubat 2020'de dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2020'de kayıt yaptırıp da daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız hacca götürecek.

DİYANET İŞLERİ HAC KURALARI SONUÇLARI 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Hac kura sonuçları 2020 sorgulama ekranı açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda yer alacaktır. Hac kuraları 2020 sıralı tam liste birazdan sayfamızda yer alacak.