Diyanet İşleri Başkanlığı Hac kuraları ile ilgili açıklamalarda bulundu. 15 Şubat tarihinde başlaması gereken kuralar deprem sebebiyle ileri bir tarihe alınmıştı. Hac kuralarının ne zaman çekileceğine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapıldı. İşte "Hac kuraları ne zaman çekilecek?" sorusunun yanıtı ile güncel bilgiler...