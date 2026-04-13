Hacı Sabancı: Heyecanlıyız
Nazlı Sabancı ile ikinci çocuklarını bekleyen Hacı Sabancı, "Ailemize yeni bir birey katılıyor. İsim daha konuşmadık, Allah her isteyene nasip etsin" dedi
Giriş: 13 Nisan 2026 - 10:03
2021'de nikâh masasına oturan Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, şu sıralar ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor. 2023'te Arzu Alara adını verdikleri kızları dünyaya gelen çift, bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hacı Sabancı, Bebek Sahili'nde teknesinden inerken objektiflere yansıdı.
Sabancı, "Heyecanlıyız. Ailemize yeni bir birey katılıyor. İsim daha konuşmadık, Allah her isteyene nasip etsin" ifadelerini kullandı.
