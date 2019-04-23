Dünyanın önde gelen siber güvenlik araştırmacı ve analistlerinden Keren Elazari, Faruk Eczacıbaşı ev sahipliğinde siber güvenlik entegratörü Biznet Bilişim tarafından gerçekleştirilen “Ya Hacklenirseniz?” etkinliği için Türkiye’ye geldi.

Tel Aviv Üniversitesi’nin bilgisayar korsanları, endüstri ve hükümetler arasındaki karmaşık ilişkilere odaklanan Balvatnik Disiplinlerarası Siber Araştırma Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olan Keren Elazari, etkinliğe “Dost bir Hacker’ın Gözünden Siber Güvenliğin Geleceği” konulu konuşmasıyla katıldı.

Hacker’ların internetin adeta bağışıklık sistemi olduklarını, sistemin zayıf yönlerini ortaya çıkararak teknolojiyi daha güçlü ve sağlıklı olmaya zorladıklarını vurgulayan Elazari, “Günümüzde artık ‘hacker hero (kahraman hacker)’ diye bir kavram var. Güvenlik konusunda onlardan öğreneceğimiz şeyler çok. Hacker’ların internetin bağışıklık sistemi olduğunu söylemek asla abartı değil” dedi.

ALINACAK 3 DERS

Siber güvenlikten alınacak 3 dersin olduğuna değinen Elazari, “İlki, siber güvenlik sadece şirketlerin ya da insanların sırlarını ele geçirmekten ibaret olmadığı ilgili değil. İkincisi, dijital evren her geçen gün büyüyor. Geçen sene dünya nüfusu 7.5 milyarken dünya genelinde 11.2 milyar birbiriyle bağlantılı cihaz vardı ve bu rakam giderek artıyor. Sonuncusu ise, değişmek ya da geride kalmak arasında bir tercih yapmanın kaçınılmaz bir zorunluluk olması” diye konuştu.

İnsanların çocuklarını hacker olarak yetiştirmekten korkmaması gerektiğini özellikle vurgulayan Elazari, şunları söyledi: “Hacker’lık kötü bir fikir ya da iş değildir. Önemli olan Hacker’ların bu yeteneklerini nasıl kullandığıdır. Günümüzde siber güvenlik profesyoneli olarak kurumların yararına çalışan pek çok hacker var. Siber güvenlik sanat ve bilimin bileşimidir. Bilim işini zaten bilgisayarlar yapıyor. Sanat kısmı insanlar tarafından gerçekleştirilmeli.”

‘DARK WEB, BİLDİĞİMİZ WEB’E GÖRE YÜZLERCE KAT DAHA BÜYÜK’

Etkinlik kapsamındaki konuşmasında siber güvenlik konusunda şirketlerdeki en zayıf halkanın insan olduğunu vurgulayan Biznet Bilişim Genel Müdürü Serdar Yokuş, şunları söyledi:

“Gelişen teknoloij ile risklerimiz her geçen gün daha da artıyor. Bugün yaklaşık 1.9 milyar web sitesi mevcut. İndekslenemeyen ve bilinen arama motorlarıyla erişilemeyen Dark Web’in ise ‘surface web’e göre yüzlerce kat daha büyük. İnternet’te bugün yaklaşık 4 milyar kullanıcı mevcut. Varlıklarımızın yüzde 85’i dijital formda artık… Dünyadaki yıllık içerik artışı 50 Zettabyte’a ulaştı. Ek olarak nesnelerin internetinin gelişimi ile de bugün 17 milyara yakın IoT cihazı mevcut ve bu sayının, 2025 yılında 100 milyar olması bekleniyor. Ve bu IoT cihazları, beraberinde inanılmaz sayıda güvenlik açıklarını da getiriyor.”

Her geçen gün siber saldırıların etkisinin de daha fazla artmaya başlandığının gözlendiğine dikkat çeken Yokuş, “Siber güvenlik teknolojilerine, yılda ortalama 3-4 milyon dolar yatırım yapan şirketlerdeki ortak özellik; çalışanlarının siber güvenlik ve farkındalık eğitimleri için sadece 3 bin dolar yatırım yapmaları. Yani yüzde 0.1’i oranında. Oysaki siber güvenlik; sadece siber güvenlik uzmanlarının görevi değil, şirketteki tüm çalışanların görevi olmalı” dedi.