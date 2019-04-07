Hadi Ailece ipucu 7 Nisan sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Mickey Mouse karakterini oluşturan karikatürist kimdir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 19.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi Ailece ipucu 7 Nisan sorusu ve cevabı...

HADİ AİLECE İPUCU SORUSU 7 NİSAN

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 19.30'de

Ödül ise; 20.000 TL

HADİ AİLECE İPUCU SORUSU 7 NİSAN CEVABI: WALT DISNEY

Walt Disney kimdir?

Walter Ellas "Walt" Disney (d. 5 Aralık 1901, Illinois - ö. 15 Aralık 1966, Kaliforniya),Amerikalı yapımcı, yönetmen, senarist, seslendirmen ve animatör.

Flora Disney ve Elias Disney'in oğludur. Üç erkek, bir kız kardeşi vardır. Kardeşi Roy O. Disney ile Walt Disney Productions'ı kurdu ve şirketi dünyanın en ünlü film yapımcılarından biri oldu. Kurduğu şirket Walt Disney Şirketi, şu an yıllık 30 milyar dolar geliri olan bir medya devi haline geldi.

Walt Disney genelde bir diyabetsiyen, ayrıca animasyon ve tema park tasarımlarıyla Oscar'a aday olamadı ama 59 adaylıktan 22 tanesini alarak en çok Oscar kazanan şahsiyet olarak tarihe geçti, 7 kez de Emmy Ödülleri'ne aday oldu. Halen de en fazla Oscar'a aday olan kişidir. Diane ve Sharon isimli iki kızı vardı. Walt Disney ve çalışanları; Dünya'nın en ünlü prodüksiyonlarını üretti. Disney'in iç kişiliği olarak görülen; farelerden korkmasına rağmen Mickey Mouse da başta olmak üzere Bugün Disney İsmiyle Özdeşleşen Pek Çok Karakter, Disneyland ve Walt Disney Resort gibi mekanlar da onun eseriydi.

Walt Disney; Orlando, Florida'daki Walt Disney Dünyası açılmadan birkaç yıl önce gırtlak kanserinden 15 Aralık 1966'da öldü. 17 Aralık1966'da cenazesi yakıldı ve külleri Kaliforniya'daki Forest Lawn Anıt Mezarlığı'na defnedildi.