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Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. 1 Mayıs Hadi Ailece ipucu sorusu Instagram'dan, " Bugünkü ipucumuzda dünya tarihinin en önemli bilim insanlarından birisi kabul edilen, İngiliz kökenli bir fizikçinin ismini soruyoruz sevgili hadiciler.Bu kişinin, bilim dünyasında çığır açacak “yer çekimi teorisi” hakkındaki ilk çalışmalarını, altında oturduğu ağacın dalından düşen elma sayesinde bulduğu rivayet ediliyor. Sizce kimden bahsediyoruz?" diye soruldu. Hadi Ailece bu akşam 19.30'da takipçilerinin karşısına çıkacak. 1 Mayıs Hadi ipucu cevabı haberimizde...
HADİ İPUCU CEVABI
1 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı: Isaac Newton
HADİ İPUCU SORUSU: ISAAC NEWTON KİMDİR?
Isaac Newton (d. 4 Ocak 1643 – ö. 31 Mart 1727),İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, filozof, ilahiyatçı.
1687’de yayınlanan kitabı Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, klasik mekaniğin temelini atmıştır ve tarihin en önemli bilimsel kitaplarından biri olmuştur. Bu çalışmasında Newton evrensel kütle çekimini ve hareketin üç kanununu ortaya koymuş ve sonraki üç yüzyıl boyunca bu bakış açısı bilim dünyasına egemen olmuştur. Newton dünyadaki nesnelerin hareketleri ile gökyüzündeki nesnelerin aynı doğal yasalar ile yönetildiklerini kendi kütle çekim kanunu ile Kepler’in gezegen hareketleri kanunu arasındaki tutarlılıklar ile göstermiştir. Newton ilk yansıtmalı teleskobu geliştirmiş, beyaz ışığın bir prizmaya tutulduğunda farklı renklerden bir tayf yapması gözlemi sonucu bir renk kuramı oluşturmuştur.
Newton bilim insanları tarafından tarihin en etkili insanlarından biri kabul edilmektedir. 1999'un sonlarında 100 ileri gelen fizikçiyle gerçekleştirilen milenyum oylamasında Newton, tüm zamanların en iyi fizikçileri arasında Albert Einstein'dan sonra 2. sırayı almıştır.
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