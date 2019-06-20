Hadi ipucu 20 Haziran sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Amerika'da Al Pacino ile bir araya gelen ünlü oyuncu kimdir?sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün saat 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi Magazin ipucu 19 Haziran sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 20 HAZİRAN

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı!

HADİ İPUCU SORUSU 20 HAZİRAN CEVABI: MERYEM UZERLİ

Meryem Uzerli, 12 Ağustos 1983 yılında Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya gelmiş Türk-Alman oyuncudur.

Hayatı ve kariyeri

12 Ağustos 1983 tarihinde, 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya Hessen'in Kassel Şehri'nde Türk babadan ve Alman anneden dünyaya gelmiştir. İlerleyen yaşlarında Hamburg'a yerleşmiş ve Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi almıştır.

İki ağabeyi ve bir ablası vardır. Oyuncu 8 ay süren seçmeler sonrasında Meral Okay‘ın yazdığı, Timur Savcı’nın yapımcılığını yaptığı 2011 yılının dizilerinden olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan rolünü canlandırmıştır.

Uzerli, aynı zamanda Almanya'da birçok dizide ve birçok filmde rol almış bir oyuncudur. Ana dili Almanca olan genç oyuncu, aynı zamanda iyi derecede İngilizce biliyor. Türkçesi ise oynadığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırmış olduğu Hürrem Sultana paralel olacak kadar gelişmiştir.