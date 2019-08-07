Hadi ipucu 7 Ağustos sorusu yayınlandı mı? Hadi ipucu Instagram hesabından, "Gün boyu toplam 10 yarışma heyecanı hadi'de seni bekliyor! Jokerleri hazırla, şarjları full'le, maratona sen de ortak ol! Yarışma saatlerini öğrenmek için 2. görsele göz atabilirsin." şeklindeki duyuru yayıldı. Öte yandan Hadi'nin hadicilere özel bir de sürprizi var: Bizden duymuş olma ama bazı yarışmalarda seni sürprizler bekliyor olabilir.

HADİ İPUCU SORUSU VE CEVABI 7 AĞUSTOS

Hadi resmi Instagram hesabı üzerinden ipucu sorusunu ve cevabını henüz yayınlamadı. Hadi bugün yapılacak olan yarışmaları paylaştı.

İşte Hadi yarışma saatleri

11:30

12:30

13.30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

20:30