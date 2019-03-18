Hadi ipucu sorusu bugün, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Kahta ilçesi yakınlarında Ankar dağları civarında 2.150 metre yüksekliğindeki dağdan geldi. 18 Mart saat 20.30'daki Hadi ipucu sorusunda yarışmanın Instagram sayfasında paylaşılan video ile birlikte "Nemrut Dağı hangi ildedir?" diye soruldu. Hadiciler yarışmada bir adım önde olmak için cevabı araştırmaya başladı. Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde...

HADİ İPUCU SORUSU - 18 MART

hadi bu akşam 20.30'da!

Bugünkü ipucumuz ülkemiz sınırları içerisinde yer alan bir bölgeden geliyor hadiciler... Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Kahta ilçesi yakınlarında Ankar dağları civarında 2.150 metre yüksekliğinde bir dağdan bahsediyoruz. Bu dağ hangi ilimiz sınırları içerisinde acaba?

HADİ İPUCU CEVABI: ADIYAMAN

NEMRUT DAĞI

Adıyaman’ın Kahta İlçesi’nde 2150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı yamaçlarında hükümdarlık yapmış olan Kommagene Kralı I. Antiochos’un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için yaptırdığı mezarı, anıtsal heykelleri ve benzersiz manzarası ile Helenistik Dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Anıtsal heykeller doğu, batı ve kuzey teraslarına yayılmıştır. Doğu terası kutsal merkezdir ve bu nedenle en önemli heykel ve mimari kalıntılar burada bulunmaktadır. İyi korunmuş durumdaki dev heykeller kireçtaşı bloklarından yapılmıştır ve 8-10 metre yüksekliktedir. Varlığı bilinmekle beraber kral mezarı, henüz keşfedilememiştir.