Hadi ipucu sorusu bugün, Pembe Panter serisinin birçok filminde Peter Sellers tarafından canlandırılan müfettişten geldi. Hadi uygulaması AppStore ve Google Play’den indirildikten sonra her gün saat 20.30'da, haftaiçi ise 12.30 ve 20.30'da online olarak düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. 24 Ocak Hadi ipucu sorusu "Pembe Panter serisinin birçok filminde Peter Sellers tarafından canlandırılan müfettişin ismi nedir?" oldu. İşte Hadi ipucu sorusu ve cevabı

HADİ İPUCU: PEMBE PANTER SERİSİNİN BİRÇOK FİLMİNDE PETER SELLERS TARAFINDAN CANLANDIRILAN MÜFETTİŞİN İSMİ NEDİR?

Bugün 12.30’da başlayacak hadi’yi dört gözle bekleyenler burada mı? O halde ipucumuz geliyor... Pembe Panter serisinin birçok filminde de Peter Sellers tarafından canlandırılan müfettişin ismi nedir? Bu arada Pembe Panter denince, sizin de kulaklarınızda o meşhur melodi dönüyor değil mi?

HADİ İPUCU CEVABI: MÜFETTİŞ CLOUSEAU

PEMBE PANTER HAKKINDA

Pembe Panter, Fransız polis müfettişi Jacques Clouseau etrafında kurulmuş komedi filmleri serisi. İlk film, 1963'te çekilen Pembe Panter' dir. Bu filmden sonra devam filmleri de çekilmiş; gördüğü ilgi üzerine Peter Sellers'ın ölümünden sonra bir "kolaj filmi" olan "Pembe Panter Yargılanıyor" yapılmış; başkalarınca öyle ya da böyle Pembe Panter'e temas eden filmler çevrilmişdir. 2011'e kadar 11 Pembe Panter filmi yapılmıştır.

PETER SELLERS KİMDİR?

Peter Sellers, 8 Eylül 1925'te dünyaya geldi ve 24 Temmuz 1980'de yaşamını yitirdi. (Yahudi asıllı İngiliz komedyen ve aktör) Daha çok Pembe Panter film serisindeki Şef Müfettiş Clouseau karakteri, Dr. Strangelove filminde oynadığı üç ayrı rol ve Lolita filminin 1962'deki orijinal versiyonunda oynadığı Clare Quilty karakteriyle bilinmektedir. Ayrıca kendisinin sondan bir önceki filmi olan Being There filmindeki çocuk saflığına sahip olan Bahçıvan Chance karakteri ile bilinmektedir.

Sellers, BBC radyosundaki komedi programı The Goon Show ile ününü yükseltti. Onun çeşitli aksanlardaki (örn; Fransız, Hint, Amerikan, Alman, yanı sıra İngiliz yöresel aksanlar) konuşma yeteneği, komedi tesirli karakterler yelpazesini tasvir etmesindeki yeteneğiyle beraber, bir radyo karakteri ve sinema aktörü olarak başarısına katkıda bulundu ve ulusal ve uluslararası adaylıklar ve ödüller kazanmasına sağladı. Sellers'ın özel hayatı kargaşa ve buhranlarla, ve içerisinde bulunduğu duygusal problemler ve madde bağımlılığı ile karakterize edildi. Dört defa evlendi. Bu evliliklerden ikisinden üç çocuğu oldu.