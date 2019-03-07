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Hadi ipucu sorusu bu akşam emojilerden geldi. 7 Mart saat 12.30'daki Hadi ipucu sorusunda yarışmanın Instagram sayfasında paylaşılan video ie birlikte "Emojilerde hangi spor saklı?" diye soruldu. Hadiciler yarışmada bir adım önde olmak için cevabı araştırmaya başladı. Ayrıca bu akşam saat 20.30'da akşam Hadi'si var. 7 Mart Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde...
HADİ İPUCU SORUSU - 7 MART
hadi bugün 12.30'da!
Baktık ki hadiciler emoji kullanmayı çok seviyor, bu kez ipucumuz emojilerden gelsin dedik! Tahminin varsa, yorumlarda buluşalım!
HADİ İPUCU CEVABI: BOKS
EMOJİ NEDİR?
Emojiler, elektronik mesajlarda ve web sitelerinde yer alan mesaj, diğer iletileri zenginleştirmek adına kullanılabilecek ideografi ve smiley içeren uygulamadır.
İlk emoji, 1998 veya 1999 yılında Japonya'da NTT DoCoMo'nun i-mode mobile Internet platformunda çalışan ekibin bir üyesi olan Shigetaka Kurita tarafından yaratılmıştır. Set halinde 172 12×12 piksel emojiler, i-mode’un elektronik iletişimin kolaylaştırılması ve kendi sunduğu hizmetin benzer hizmetlerden ayrılması amacıyla mesajlaşma özelliklerinin bir parçası olarak yaratılmıştır. Kurita ilk 180 emojiyi şehirdeki insanların ve diğer şeylerin yaptıkları ifadeleri gözlemleyerek oluşturmuştur.
Ancak, 1997 yılında Nicolas Loufrani ASCII yüz ifadelerinin mobil teknolojide her geçen gün daha fazla kullanıldığını fark etmiş ve düz noktalama işaretlerinden meydana gelen mevcut ascii yüz ifadelerine karşılık, dijital ortamda daha fazla etkileşimli kullanım sağlayacak, daha renkli simgeler yaratmak amacıyla animasyonlu Smiley yüz ifadeleri ile denemeler yapmaya başlamıştır. Buna paralel olarak Loufrani ilk grafikli yüz ifadelerini yaratmış ve Klasikler, Ruh Hali İfadeleri, Bayraklar, Kutlamalar, Eğlence, Spor, Hava Durumu, Hayvanlar, Yiyecek ve İçecekler, Ülkeler, Meslekler, Gezegenler, Burçlar, Bebekler gibi ayrı kategoriler altında sıralanan bir çevrim içi Yüz İfadesi Sözlüğü oluşturmuştur ve bu tasarımlar ilk olarak 1997 yılında Birleşik Devletler Telif Hakkı Ofisi'nde tescil edilmiş ve ardından 1998 yılında Web ortamında .gif dosyaları olarak yayınlanmış ve böylece teknolojide kullanılan ilk grafikli yüz ifadeleri olmuştur. 2000 yılında, Loufrani tarafından yaratılan Yüz İfadesi Dizini, kullanıcıların 1000 üzerinde Smiley grafikli yüz ifadesini ve bunların ascii sürümlerini smileydictionary.com sitesi üzerinden cep telefonlarına indirmeleri sağlanmıştır. Ardından, anı dizin 2002 yılında Marabout tarafından yayınlanan Dico Smileys kitabında yayınlanmıştır. 2001 yılında Smiley Şirketi Nokia, Motorola, Samsung, SFR (vodaphone) ve Sky Telemedia da dahil olmak üzere farklı telekomünikasyon şirketleri tarafından cep telefonuna indirilen yüz ifadelerinde kullanılmak üzere Loufrani’nin grafikli yüz ifadelerine ait hakları lisanslamaya başlamıştır.
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