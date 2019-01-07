Büyük bir ilgi ile takip edilen Hadi ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. Hadi bu akşamki sorusunu Instagram'dan paylaşarak, "Bugünkü ipucumuz Poke topundan çıkıyor! İpucunu şimdiden yakaladın değil mi sevgili hadici? Pokemon eğiticisi olmak için Pallet kasabasından ayrılan ve tüm Pokemonları yakalayarak gelmiş geçmiş en iyi Pokemon eğiticisi olmak isteyen çizgi karakter hangisidir?" dedi. Hadi her akşam olduğu gibi bu akşam da saat 20.30'da canlı yayınlanacak. 12 soruyu doğru bilen takipçilerine ise, 10.000 TL değerindeki ödülü eşit bir şekilde bölüştürecek.

HADİ İPUCU CEVABI

7 Ocak Hadi 20.30 ipucu cevabı, Pokemon eğiticisi olmak isteyen çizgi karakter Ash Ketchum'dur.

HADİ İPUCU SORUSU: POKEMON EĞİTİCİSİ ASH KETCHUM KİMDİR?

Ash Ketchum, Pokémon animesinin baş karakteridir. 1997'de ilk defa Japon ekranlarında yayınlanmış olan Seni Seçtim, Pokémon! adlı ilk bölümde de belirttiği üzere, memleketi Pallet Kasabası'nı, en büyük hayali Pokémon ustası olmak uğruna terk etmiş, yanında yalnızca Pikachu ile uzun soluklu bir serüvene başlamıştır. İlerleyen süreçte edindiği yol arkadaşları ve yakaladığı yeni Pokémon'ları ile yolculuğunda birbirinden farklı maceralara imza atmıştır. Güncel olarak Ash, 6 farklı bölgede 7 farklı Pokémon Ligi'ne katılmış, sayısız turnuvalarda yer almış, şu anda Alola bölgesinde eğitim görmektedir.

Ash'in Japonca adı Satoshi, Pokémon'un yaratıcısı olan Satoshi Tajiri'den gelmektedir. İngilizce soyadı, serinin ve ana seri oyunların sloganı olan "Gotta catch 'em all!" (Türkçe: Hepsini yakala) kalıbına yapılan kelime oyunundan gelmektedir. Farklı dublajlarda Sacha Ketchum (Fransa),Han Jiu (Kore),Askur Ketchum (İzlanda, sadece altyazılarda),Ali (Endonezya, yalnızca Kanto bölgesinde geçen bölümlerde),Ešas Kečiumas (Litvanya) olarak da geçmektedir.

Ash, yolculuğunun başında Pikachu ile iyi geçinememiştir. Her ne kadar kendisine arkadaşçıl tavırlarla yaklaşmışsa da, Pikachu Ash'e soğuk davranmayı ya da onu alaya almayı tercih etmiştir. Lâkin bir Spearow sürüsünün saldırısına uğradıklarında, Ash'in Pikachu'yu korumak üzere kendisini öne atmış olması, Pikachu'ya olan güvenini kazanmasına sebebiyet vermiş ve sonrasında yıkılamaz bir dostluğun başlangıcı olmuştur. Öyledir ki, yolculuğunun ilerleyen sürecinde düzenli olarak bütün Pokémon'larını Profesör Oak'ın laboratuvarına bırakıp yeni bir başlangıç yapan Ash, Pikachu'yu hiçbir zaman yanından ayırmayı düşünmemiştir.

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