Sevilerek takip edilen Hadi ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. Hadi bu akşam sorusunu Instagram'dan paylaşarak, "Haftanın Listesi''ndeki 5. Şarkıyı seslendiren sanatçıyı not etmeyi sakın unutma. Yarışmaya herkesten bir adım önde başla" dedi. Hadi bugün akşam saat 20.30'da canlı yayınlanacak. Müzik Gecesi konsepti olacak olan yarışmada 12 soruyu bilen takipçilerine 30.000 TL değerindeki ödülü paylaştıracak.

HADİ İPUCU CEVABI

8 Ocak 2019 Hadi ipucu cevabı: Haftanın Listesi'ndeki 5. şarkı: Bir Derdim Var / Mor ve Ötesi

HADİ İPUCU SORUSU: HAFTANIN LİSTESİNDE 5. ŞARKIYI SESLENDİREN SANATÇI

Mor ve Ötesi, Ocak 1995'te Harun Tekin (vokal & gitar),Alper Tekin (bas),Derin Esmer (vokal & gitar) ve Kerem Kabadayı (davul) tarafından İstanbul'da kuruldu. Aslında grubun temelleri, 90'lı yılların başında Harun Tekin ve Kerem Kabadayı'nın Alman Lisesi'nde okudukları dönemde kurdukları Decision grubu ile atılmıştır.

İlk şarkılarını 1995 yılında Stüdyo Spectrum'da kaydetmeye başladılar. "Şehir" ismini verdikleri, 10 şarkıdan oluşan bu albüm, Ada Yayıncılık aracılığı ile 1996 Haziran ayında yayınlandı ve ilk konserlerini Ankara'da verdiler. "Yalnız Şarkı" parçasının videosu ise, grubun ilk video klibidir. Bu şarkı aynı zamanda "Sular Yükseliyor" isimli toplama albümde de yer aldı. Aynı sene Alper Tekin gruptan ayrıldı ve onun yerine Burak Güven dahil oldu.

"Sabahın Köründe" şarkısı bu albümün ikinci ve son klibi oldu.

1998 yılında Mor ve Ötesi, 2. albümleri "Bırak Zaman Aksın" için tekrar stüdyoya girdi. 1999 yılının mart ayında ise albüm raflarda yerini aldı. "Son Giden" ve ve "Boş Ver" şarkılarına klip çekildi.[5] Bu albümden kısa bir süre sonra gitarist Derin Esmer Amerika'ya taşındı ve boşalan gitar kadrosunu Kerem Özyeğen geldi. Takibeden aylarda meydana gelen 17 Ağustos depremi, grubu derinden etkilemiş ve bir süre duraklamalarına sebep olmuştur. mor ve ötesi bu trajedi karşısında sessiz kalmadı ve çeşitli sosyal & politik konularda aktivist rol üstlendi.

Bu dönemde Placebo'nun 9 Aralık 1999 İstanbul konserinde ön grup olarak sahne almışlardır..

2000 yılının başlarında mor ve ötesi ülke çapındaki nükleer enerji karşıtı kampanyalara çeşitli konser ve aktivitelerle destek verdi. Temmuz ayında grubun "Sen Varsın" ile katıldığı "Şarkılar Bir Oyundur" adlı Bülent Ortaçgil'e saygı albümü yayınlandı.

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