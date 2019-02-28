28 Şubat Hadi ipucu sorusu cevabı yayınlandı. Hadi bu akşamki ipucu sorusunu Instagram hesabından takipçileri ile, "Herkes müzikallere ne kadar ilgili sevgili hadiciler? Bugünkü ipucumuz müzikalleriyle ünlü bir yerden geliyor... Evet Broadway'den bahsediyoruz.Müzikal ve tiyatro gösterileriyle dünya çapında üne ulaşmış bu caddenin nerede olduğunu biliyor muyuz" şeklinde sordu. Hadi bu akşam tüm soruları bilen takipçilerine 10.000 TL değerindeki ödülü paylaştıracak.

HADİ İPUCU CEVABI

Hadi 20.30 ipucu sorusu detayları...

28 Şubat Hadi ipucu cevabı: New York

HADİ İPUCU SORUSU: BROADWAY CADDESİ HAKKINDA

Broadway, ABD'nin New York'taki Manhattan bölgesinde yer alan bir caddedir. ABD'deki müzikal tiyatro gösterileri bu cadde üzerinde ve bu caddeye açılan sokaklarda bulunan tiyatro ve konser salonlarında zirveye ulaşmıştır. O yüzden de bu sokağın ismi ABD'deki müzikal sanatıyla özdeşleşmiştir.

28 ŞUBAT HADİ İPUCU CEVABI YAYINLANMIŞTIR. HADİ JOKER KODU HENÜZ YAYINLANMAMIŞTIR.