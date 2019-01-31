Hadi ipucu 31 Ocak sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Bugün 11.30'daki Hadi ipucu olarak ünlü bir şarkıcı işaret edildi. Hadi ipucu 31 Ocak sorusu ise;

HADİ İPUCU SORUSU 31 OCAK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 11.30'da

Ödül ise; henüz belli olmadı!

Hadi ipucu sorusu: "Foolish Casanova" şarkısıyla popüler olan manken kimdir?

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: PETEK DİNÇÖZ

Petek Dinçöz, 1980 İzmir doğumludur. Gerçek adı Didem Ezgü'dür. Zehra Süay ve Müjdat Fahri Ezgü çiftinin kızlarıdır. Babasını çocukken kaybetmiştir. Necdet adında bir erkek kardeşi vardır. İlk öğrenimini Gazi Ortaokulun'da tamamlamıştır. Uzun yıllar birlikte olduğu televizyoncu Can Tanrıyar'la evlenip daha sonra anlaşamayıp boşanmıştır. Genç iş adamı Serkan Kodaloğlu ile dünya evlenmiştir.



KARİYERİ

Okul hayatını bırakıp mankenlik hayatına atılmıştır. 1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik yarışmasında 2. oldu aynı zamanda Vizyon Production Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilip 2 yıl eğitim görüp 1999 yılında Kıbrıs Güzellik yarışmasında Basın Güzeli'de seçilmiştir, yakaladığı bu başarı ile dizi teklifleri gelmeye başladı.



1998 yılında mankenliğe başlayan Dinçöz Temmuz 1998'de başlayan Sırılsıklam adlı diziye Eylül 1999'da 2. sezonda başrolü oynayan Dinçöz'ün oynadığı ikinci dizisi ise 2000 yapımı Zehirli Çiçek'ti. Bu dizide Tuğba Özay ve Çağla Şikel'le başrolü paylaşmıştır. Ardından Mehmet Ali Erbil'in bir programında yardımcı sunucu olarak görev almıştır.



Sanat kariyerine mankenlik'le başlayan Dinçöz, sonrasında müzik piyasasına adım atmıştır. Müzik kariyerine ise assolist olarak başlamıştır. İlk çıktığı yıllarda yaptığı danslarıyla o zamana damgasını vurmuştur.



1999 sonlarında ise mankenliği bırakarak şarkıcılığa Günay'da sahne alarak başladı. Dinçöz, Orhan Gencebay'ın yapım şirketinden çıkan ve aynı zamanda ilk teklisi olan Bende Kaldı'yı Eylül 2001'de piyasaya çıkardı. Bende Kaldı çok başarılı oldu ve 2002'de Video Müzik Ödüllerinde En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü aldı.