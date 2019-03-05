5 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi Magazin 13.15'te yayınlanacak olan ipucu sorusunu instagram hesabından, Sosyal medya birçok yönüyle artık neredeyse hepimizin hayatında. Bazılarımızın bu mecrayı ihtiyaç sahibi kişilere destek olmak amacıyla kullandığını biliyor muydunuz? Peki sosyal medyada başlayan Ahbap organizasyonu deyince sizin aklınıza neler geliyor?" diye sordu. Hadi Magazin'de tüm soruları bilen takipçilere 10.000 TL değerindeki para ödülü bölüştürecek. Hadi Magazin saat 13.15'te Özge Ulusoy'un sunumuyla başlayacak.

HADİ İPUCU CEVABI

Hadi Magazin 13.15 ipucu detayları

5 Mart Hadi Magazin ipucu sorusu cevabı: HALUK LEVENT

HADİ İPUCU SORUSU: AHBAP ORGANİZASYONUN KURUCUSU KİMDİR?

Kuruculuğunu Haluk Levent'in yaptığı Ahbap, Anadolu kültür hazinesinin birleştirici ve dönüştürücü birikimini, çağdaş bilgi ve teknolojinin olanaklarıyla geliştirerek geleceğe taşımak üzerine kurulu, dayanışmaya, paylaşıma ve sevgi üzerinden aidiyete dayalı değer sistemleri ile çalışan, bir işbirliği hareketidir.

5 MART HADİ MAGAZİN İPUCU SORUSU INSTAGRAM HESABINDAN YAYINLANMIŞTIR. HADİ JOKER KODU İSE HENÜZ BULUNMAMAKTADIR.