Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Her gün 20.30'da, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 12.30 ve 20.30'da canlı olarak yapılan bilgi yarışması Hadi'nin bugün 20.30'da yapılacak yarışması için ipucu sorusu yayınlandı. Hadi'nin sosyal medya hesabından yapılan ipucu paylaşımında "Karadeniz, Asya ve Avrupa kıtaları arasında bulunan bir denizdir. ????Her ne kadar kara sınırından komşumuz olmasa da bazı ülkelerle ortak denizleri paylaşıyoruz. Türkiye dışında Karadeniz’e kıyısı olan ülkeleri biliyor musunuz?" sorusu yer aldı. Peki, Karadeniz'e komşu olan ülkeler hangileri? İşte hadi ipucu sorusunun cevabı...

KARADENİZ'E KOMŞU OLAN ÜLKELER?

Gürcistan

Rusya

Bulgaristan

Ukrayna ve Türkiye

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ