Hadise'den üstsüz poz! Ünlü şarkıcı yeni klibinden karelerini yayınladı!

Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan ve sonrasında tek celsede boşanan Hadise, konuyla ilgili "Benimki pek evlilikten sayılmaz" demişti. Tekrar barışacakları yönünde iddiaların ortaya çıkmasıyla ünlü şarkıcı, "Bazıları eskilere takıldığımızı düşünüyorlar. Bizde bir kitap tekrar okunmaz" diyerek iddiaları yalanlamıştı.

3 Şurada Paylaş!









Türkiye'nin başarılı şarkıcılarından biri olan Hadise, son olarak yayınladığı pozuyla adından söz ettirdi. Instagram hesabında 14.5 milyon takipçisi olan ünlü ismin gönderisine dakikalar içerisinde 282 bin beğeni ve 1000'in üzerinde yorum geldi.