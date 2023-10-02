Hadise ile Usher'ın ayaküstü sohbeti
Paris Moda Haftası'nda bulunan Hadise, ABD'li şarkıcı Usher ile ayaküstü sohbet etti
Birçok ünlü isim, 25 Eylül Pazartesi başlayan Paris Moda Haftası'nı izlemeye gitti. Bu isimlerden biri olan Hadise de defileyi izlemeye giderken pembe renkli bir elbise giymeyi tercih etti.
Hadise, dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı Paris Moda Haftası'nda 8 Grammy ödüllü R&B müzisyeni Usher ile karşılaştı.
Usher ile dakikalarca sohbet eden Hadise, o anlarda çekilen videoyu da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.