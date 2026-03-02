Canlı
        Hadise: Kalbimin kapıları açık

        Hadise: Kalbimin kapıları açık

        Milano Moda Haftası dönüşünde havalimanında görüntülenen şarkıcı Hadise, "Aşk yok ama inşallah olur. Kalbimin kapıları açık" dedi

        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 08:16
        "Kalbimin kapıları açık"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hadise, Milano Moda Haftası dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, "İyiyim, teşekkür ederim. Milano'dan geliyoruz, çok güzel ve keyifli geçti" dedi. Moda haftasının kendisi için oldukça verimli geçtiğini ifade eden Hadise, yeni albüm çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Hadise, albümünde Aleyna Tilki imzalı bir şarkı olduğunu açıkladı.

        "ALEYNA'NIN SESİNE VE KİMLİĞİNE HAYRANIM"

        Genç meslektaşına övgüler yağdıran Hadise, "Yeni albümüm çok güzel gidiyor, sürprizler var. Aleyna'dan çok güzel bir şarkı var albümümde. İki hafta önce buluştuk, benim içimi anlatan sıfır bir bir şarkı yazdı. Bana özel yazıldı. Zaten bir araya geldiğimizde 'Senden bir şarkı isterim' demiştim. O da 'Hissedip yazacağım' demişti ve gerçekten yazdı. Kuzum inanılmaz iyi bir besteci, sesine ve sanatçı kimliğine hayranım. Çok seveceksiniz. İnanılmaz bir şarkı oldu" dedi.

        Aleyna Tilki'ye her zaman destek olduğunu vurgulayan şarkıcı, ardından "Doğru yolda yürüyor, her zaman yanındayım zaten. Göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

        Aleyna Tilki
        Aleyna Tilki

        "AŞK YOK AMA İNŞALLAH OLUR"

        Özel hayatına dair sorulara da yanıt veren Hadise, "Aşk yok ama inşallah olur. Kalbimin kapıları açık" diyerek, hayatında şu an kimsenin olmadığını ancak aşka hazır olduğunu dile getirdi.

        #hadise
