Hadise: Sevgilim değil dostum

Murda ile çok yakın iki dost olduklarını söyleyen Hadise, bu konuda; “Aramızda sürekli bir şey olduğu yazılıyor - çiziliyor. Bunlar olacak ama biz çok iyi iki dostuz. Biz çok güzel bir uyum yakaladık. Böyle durumlarda hemen bir yakıştırma yapılıyor. Murda benim canım dostum. Çok güzel vakit geçiriyoruz ve çok güzel şarkılar yazıyoruz” şeklinde açıklama yaptı.