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        Haberler Magazin Hadise'nin Venedik günlüğü

        Hadise'nin Venedik günlüğü

        Hadise, Venedik Film Festivali ile eş zamanlı düzenlenen bir davete katılmak üzere İtalya'nın ikonik kentine gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 09:15 Güncelleme: 06.09.2024 - 09:52
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        Hadise'nin Venedik günlüğü
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        Venedik Film Festivali, gördüğü ilgi nedeniyle festivalle eş zamanlı olarak birçok firmanın özel davetine de ev sahipliği yapıyor.

        Birçok Türk ünlü de o davetlerde yer alıyor.

        O ünlülerden biri de Hadise oldu.

        Hadise, özel davetlerden birine katılmak için gittiği Venedik'te İtalya'nın bu ünlü ikonik kentinde gondolla kanalları doyasıya gezdi.

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        #venedik
        #Venedik Film Festivali
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