Hadise Paris Moda Haftası'na katıldı! Ünlü şarkıcı peluş elbisesiyle dikkat çekti!
Sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla ve başarılı şarkıcılık kariyeriyle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, Paris Moda Haftası'na katıldı. Güzel ismin kombini çok konuşuldu.
25 Eylül Pazartesi günü başlayan Paris Moda Haftası'na ülkemizden de birçok ünlü isim gitti. Bu isimlerden biri de Türkiye'nin başarılı şarkıcılarından Hadise oldu. Sevilen şarkıcı tercih ettiği kombiniyle dikkatleri üzerine çekti.
Hadise, dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı Paris Moda Haftası'nda 8 Grammy ödüllü R&B müzisyeni Usher ile karşılaştı. Usher ile dakikalarca sohbet eden Hadise, fotoğraflarını yayınlamayı da ihmal etmedi.
Paris'te yaşayan Tuba Büyüküstün yakın arkadaşlarından biri olan Hadise'ye Paris Moda Haftası'nda eşlik etti.
Instagram hesabından Paris Moda Haftası'nda giydiği kombiniyle gönderilerini yayınlayan Hadise'nin pembe peluş elbisesi sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcıya sevenlerinden "Pamuk şeker gibi olmuşsun", "Pembe sana çok yakışıyor." gibi yorumlar geldi.
İşte Hadise'nin Paris Moda Haftası kombini...