Hadise Paris Moda Haftası'na katıldı! Ünlü şarkıcı peluş elbisesiyle dikkat çekti!

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25 Eylül Pazartesi günü başlayan Paris Moda Haftası'na ülkemizden de birçok ünlü isim gitti. Bu isimlerden biri de Türkiye'nin başarılı şarkıcılarından Hadise oldu. Sevilen şarkıcı tercih ettiği kombiniyle dikkatleri üzerine çekti.