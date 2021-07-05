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Kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapan, taşımacılıktan herhangi bir kazanç sağlamayan şirketlerden istenen K2 Yetki Belgesi için “en az 1 birim taşıta sahip olması gerekmektedir” ibaresi yeni eklenen bir fıkra ile düzenlendi.

Böylece K2 yetki belgesi başvurularında, artık uzun süreli kiralama sözleşmesi yoluyla temin edilen taşıtların da dikkate alınmasıyla, hafif ticari araç kiralama kapsamı genişletilmiş oldu. Hem binek hem de hafif ticari araç müşterilerine kapsamlı çözümler sunan ve söz konusu olumlu gelişmeyi memnuniyetle karşılayan LeasePlan, bu doğrultuda hafif ticari araç kiralamalarını da çok daha yukarılara taşımayı hedefliyor.

Konuyu değerlendiren LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, "Burada yapılan revizyonla, artık bir adet hafif ticari araca ihtiyacı olan şirketler için de kiralama yolu açılmış oldu. Bu gelişme ile hem filo kiralama sektörünün hem de Türkiye otomotiv pazarı içindeki hafif ticari araç sektörünün ivmelenerek büyüyeceğini düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

Hafif ticari araçların kiralanmasının önündeki engellerin tamamen ortadan kalktığını dile getiren Oktay, "Artık satın alma maliyetine katlanmak zorunda kalmayacak tüm şirketlerin ama özellikle KOBİ’lerin HTA araç parklarının da yenilenmesini bekliyoruz. Yüksek satın alma maliyetleri sebebiyle araç yenileme terminleri uzun olan pazarımızda, bu gelişme ile hafif ticari aracını yenilemek isteyen şirketler de aylık kira bedelleri ile ilerleyebilecek” şeklinde konuştu.