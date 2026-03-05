Hafik Gölü kenarında turna ve yaban kazlarının karda yiyecek arayışı görüntülendi

Gün Başlıyor - 4 Mart 2026 (ABD-İsrail-İran Saldırıları Bölgeye Nasıl Yansıyor?)

ABD-İsrail-İran savaşında 5. gün. Habertürk ekibi Tel Aviv'de. ABD-İsrail-İran saldırıları bölgeye nasıl yansıyor? İsrail saldırısı tarihi sarayı vurdu. Bolu Belediyesine irtikap suçlaması. Şubat ayında savunma ihracatı arttı. Aksaray-İran hattında zorlu yolculuk. İran İsrail'e balistik füze attı. İran'da saldırı karşıtı gösteriler. İsrail ABD'yi savaşa mı sürükledi? İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sordu; Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gökhan Çınkara anlattı.