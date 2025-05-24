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        Haberler Magazin Hafsanur Sancaktutan'ın parmağında tektaş yüzük görüldü - Magazin haberleri

        Parmağında tektaş yüzük görüldü

        Kubilay Aka'dan evlenme teklifi aldığı iddia edilen Hafsanur Sancaktutan'ın parmağında tektaş yüzük görüldü. Tektaş yüzük, söz konusu iddiaların doğru olduğunu güçlendirdi 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 20:09 Güncelleme: 24.05.2025 - 20:09
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        İddiaları doğrulatan tektaş
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        Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, 2024 sonlarında kısa süreli bir kriz yaşamış; ayrılık yaşamışlardı. Ancak bu ayrılık, çok uzun sürmedi. 48 saatlik bir dargınlığın ardından barışan Sancaktutan ile Aka, aşklarına kaldıkları yerden devam etti.

        Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, ilişkilerini resmileştirmeye hazırlanıyor. Evlilik yolunda ilerlendiğinin en belirgin göstergesi Sancaktutan'ın parmağındaki tektaş yüzük oldu.

        Zira; geçtiğimiz günlerde Kubilay Aka'nın Hafsanur Sancaktutan'a evlenme teklifine bulunduğu söylentileri çıkmıştı. Blogyagmuru'nun paylaştığı fotoğrafta, Hafsanur Sancaktutan'ın parmağındaki tektaş yüzük dikkat çekti.

        Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda Kubilay Aka'nın; "Hafsanur Sancaktutan'ın soyadını değiştirmek isterdim" şeklindeki açıklaması, evlilik teklifine yönelik bir gönderme olarak algılanmıştı.

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        #Hafsanur Sancaktutan
        #Kübilay Aka
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