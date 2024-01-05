Hafsanur Sancaktutan koronavirüsü atlattı: Beşinci olmasın inşallah

Habertürk 'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hafsanur Sancaktutan, Emirgan'daki bir partiden çıkarken görüntülendi.

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"HER ŞEY YOLUNDA"

Geçtiğimiz haftalarda dördüncü kez koronavirüse yakalandığını duyuran Sancaktutan "Atlattım artık, çok zorlamadı. Her şey çok yolunda" dedi.