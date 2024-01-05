Hafsanur Sancaktutan koronavirüsü atlattı: Beşinci olmasın inşallah
Hafsanur Sancaktutan Emirgan'da objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda dördüncü kez koronavirüse yakalandığını duyuran oyuncu, "Atlattım artık, çok zorlamadı. Her şey çok yolunda. Beşinci olmasın inşallah" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hafsanur Sancaktutan, Emirgan'daki bir partiden çıkarken görüntülendi.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Geçtiğimiz haftalarda dördüncü kez koronavirüse yakalandığını duyuran Sancaktutan "Atlattım artık, çok zorlamadı. Her şey çok yolunda" dedi.
"BEŞİNCİ OLMASIN İNŞALLAH"
23 yaşındaki oyuncu, daha sonra gülümseyerek " Beşinci olmasın inşallah, amin" ifadelerini kullandı.