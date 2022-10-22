"AYRI KALDIK"

Öte yandan uzun süredir Deniz Can Aktaş ile bir birliktelik yaşayan Sancaktutan, daha önce, "O da çok yoğun, çok denk gelemiyoruz. Zaman geçiremiyoruz ama yazı düşünüyoruz. Boş zamanları düşünüyoruz. Ben Çeşme'de çalışırken de ayrı kaldık ama anlayışlıyız bu konuda" şeklinde konuşmuştu.