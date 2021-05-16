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Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri! Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, bitiyor?

Tam kapanmanın yarın sona ermesiyle birlikte İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesinde hafta içi sokağa çıkma yasağına dair yeni tedbirler açıklandı. Yeni genelgeye göre sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, bitiyor? İşte Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri...

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri! Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, bitiyor?

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği "Kademeli Normalleşme" genelgesi yayınlandı. 17 gün süren kapanmanın ardından 17 Mayıs Pazartesi günü hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri uygulanmaya başlanacak. Peki sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, bitiyor? İşte Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı "Kademeli Normalleşme" genelgesine göre;

Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te sona erecek.

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