Hafta sonu altın fiyatları ne durumda? İşte 24 Aralık Pazar güncel altın fiyatları
Hafta sonu geldiğinde birçok vatandaş altın fiyatlarını araştırıyor. Merkez Bankası'nın açıklanan Aralık faiz kararı ile yükselen altın piyasasında gram 1.928 TL'den, çeyrek altın ise 3.085 TL'den işlem gördü. İşte, 24 Aralık Pazar güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları 24 Aralık Pazar... Merkez Bankası Aralık ayı faizini açıkladı. Para Politikası Kurulu politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e çıkardı. Bu da altın piyasasının hareketlenmesini sağladı. Peki, çeyrek, gram ve tam altın kaçm liradan işlem görüyor? İşte, 24 Aralık Pazar 2023 saat 13.00 itibariyla güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.928,23
1.928,59
ALTIN/ONS FİYATI
2.052,65
2.053,51
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.085,17
3.153,24
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.340,67
12.574,38
YARIM ALTIN FİYATI
6.151,05
6.306,48
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.340,67
12.574,38
ATA ALTIN FİYATI
13.177,84
13.505,90
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.056,63
1.430,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.812,52
1.915,22