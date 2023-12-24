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        Haberler Ekonomi Altın Hafta sonu altın alacakların dikkatine! 24 Aralık Pazar 2023 Güncel altın fiyatları ile çeyrek, gram, tam, cumhuriyet altını ne kadar? - Altın Haberleri

        Hafta sonu altın fiyatları ne durumda? İşte 24 Aralık Pazar güncel altın fiyatları

        Hafta sonu geldiğinde birçok vatandaş altın fiyatlarını araştırıyor. Merkez Bankası'nın açıklanan Aralık faiz kararı ile yükselen altın piyasasında gram 1.928 TL'den, çeyrek altın ise 3.085 TL'den işlem gördü. İşte, 24 Aralık Pazar güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 13:10 Güncelleme: 24.12.2023 - 13:10
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        1

        Altın fiyatları 24 Aralık Pazar... Merkez Bankası Aralık ayı faizini açıkladı. Para Politikası Kurulu politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e çıkardı. Bu da altın piyasasının hareketlenmesini sağladı. Peki, çeyrek, gram ve tam altın kaçm liradan işlem görüyor? İşte, 24 Aralık Pazar 2023 saat 13.00 itibariyla güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.928,23

        1.928,59

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.052,65

        2.053,51

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        3.085,17

        3.153,24

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        12.340,67

        12.574,38

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        6.151,05

        6.306,48

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.340,67

        12.574,38

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.177,84

        13.505,90

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.056,63

        1.430,15

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.812,52

        1.915,22

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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