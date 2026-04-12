Hafta sonu altın fiyatları 12 Nisan 2026: Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
ABD başkanı Donald Trump ile İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkes, küresel piyasalarda tansiyonu bir miktar düşürse de yatırımcıların güvenli liman arayışı hız kesmeden devam ediyor. Belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmaması ve piyasalarda temkinli beklentilerin sürmesi, altın fiyatlarında yukarı yönlü eğilimi destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Öte yandan dolar endeksindeki dalgalı seyir ile merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik beklentiler de altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Tüm bu gelişmeler ışığında altın piyasasında hareketlilik sürerken yatırımcılar fiyatlardaki anlık değişimleri yakından izliyor. İşte hafta sonu itibarıyla 12 Nisan 2026 tarihinde Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki güncel alış ve satış seviyeleri haberimizde...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.811,84
Satış: 6.812,73
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.747,08
Satış: 4.752,41
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.898,94
Satış: 11.138,81
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 43.595,75
Satış: 44.418,97
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 45.008,00
Satış: 45.623,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.729,76
Satış: 22.277,61
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 43.595,75
Satış: 44.418,97
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 45.203,39
Satış: 46.380,59
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.740,50
Satış: 4.967,48
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.222,56
Satış: 6.509,40
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 111.153,00
Satış: 114.143,00