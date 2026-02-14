Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları toparlanıyor: 15 Şubat 2026 Pazar bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

        Altın fiyatları toparlanıyor: 15 Şubat 2026 Pazar bugün gram ve çeyrek altın kaç TL'den alıcı buluyor?

        Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayabileceği beklentileriyle karışık bir seyir izleniyor. ABD'de enflasyonla mücadele süreci devam ederken, Fed'in faiz indirim patikasına yönelik belirsizlikler varlığını koruyor. Peki bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 15 Şubat 2026 Pazar bugün altın fiyatları

        Giriş: 14.02.2026 - 07:58 Güncelleme: 15.02.2026 - 00:06
        1

        ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayabileceğine yönelik beklentilerle dolara olan talep artarken, altın fiyatlarında düşüşler görülüyor. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 15 Şubat 2026 altın fiyatları

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.075,01

        Satış: 7.075,98

        GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 7.075,01

Satış: 7.075,98

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.039,33

        Satış: 5.044,76

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 5.039,33

Satış: 5.044,76

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.320,01

        Satış: 11.569,22

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 11.320,01

Satış: 11.569,22

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.280,04

        Satış: 46.135,37

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 45.280,04

Satış: 46.135,37

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 47.647,00

        Satış: 48.220,00

        TAM ALTIN FİYATI

Alış: 47.647,00

Satış: 48.220,00

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.569,27

        Satış: 23.138,44

        YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 22.569,27

Satış: 23.138,44

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.280,04

        Satış: 46.135,37

        ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 45.280,04

Satış: 46.135,37

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.151,34

        Satış: 49.430,38

        ATA ALTIN FİYATI

Alış: 48.151,34

Satış: 49.430,38

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.014,98

        Satış: 5.308,94

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 4.014,98

Satış: 5.308,94

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.668,59

        Satış: 7.008,45

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 6.668,59

Satış: 7.008,45

