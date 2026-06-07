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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU CANLI ALTIN FİYATLARI: 7 Haziran 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Hafta sonu canlı altın fiyatları: 7 Haziran 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın ve döviz piyasalarında yaşanan anlık dalgalanmalar yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer almaya devam ederken, günün ilk saatlerinden itibaren en çok araştırılan konuların başında güncel altın fiyatları geliyor. Son verilere göre altın fiyatları küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle hareketli seyrini sürdürüyor. Peki, 7 Haziran 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek ve ons altın kaç TL oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 01:38 Güncelleme:
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        1

        Küresel gelişmelerde artan gerilime rağmen altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketin öne çıkması piyasaların dikkatini çekti. Güvenli liman olarak öne çıkan altına olan talepte kısa vadeli bir yavaşlama görülürken, bu durum fiyatlara da geri çekilme olarak yansıdı. Dalgalı seyreden piyasalarda yatırımcılar daha temkinli bir duruş sergilerken, vatandaşlar da güncel fiyatları yakından izlemeye başladı. Peki, 7 Haziran 2026 itibarıyla gram altın kaç TL’den işlem görüyor, çeyrek altın ne kadar oldu, ons altın hangi seviyede? İşte hafta sonuna ait güncel altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.408,30

        Satış: 6.409,16

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.327,45

        Satış: 4.329,45

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.253,28

        Satış: 10.478,98

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.013,14

        Satış: 41.787,74

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 41.812,00

        Satış: 42.388,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.442,49

        Satış: 20.957,96

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.013,14

        Satış: 41.787,74

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 42.914,99

        Satış: 44.036,95

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.510,63

        Satış: 4.725,12

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.849,03

        Satış: 6.155,18

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 104.161,00

        Satış: 106.003,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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