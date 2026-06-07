Hafta sonu canlı altın fiyatları: 7 Haziran 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın ve döviz piyasalarında yaşanan anlık dalgalanmalar yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer almaya devam ederken, günün ilk saatlerinden itibaren en çok araştırılan konuların başında güncel altın fiyatları geliyor. Son verilere göre altın fiyatları küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle hareketli seyrini sürdürüyor. Peki, 7 Haziran 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek ve ons altın kaç TL oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...
Küresel gelişmelerde artan gerilime rağmen altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketin öne çıkması piyasaların dikkatini çekti. Güvenli liman olarak öne çıkan altına olan talepte kısa vadeli bir yavaşlama görülürken, bu durum fiyatlara da geri çekilme olarak yansıdı. Dalgalı seyreden piyasalarda yatırımcılar daha temkinli bir duruş sergilerken, vatandaşlar da güncel fiyatları yakından izlemeye başladı. Peki, 7 Haziran 2026 itibarıyla gram altın kaç TL’den işlem görüyor, çeyrek altın ne kadar oldu, ons altın hangi seviyede? İşte hafta sonuna ait güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.408,30
Satış: 6.409,16
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.327,45
Satış: 4.329,45
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.253,28
Satış: 10.478,98
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 41.013,14
Satış: 41.787,74
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 41.812,00
Satış: 42.388,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.442,49
Satış: 20.957,96
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 41.013,14
Satış: 41.787,74
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 42.914,99
Satış: 44.036,95
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.510,63
Satış: 4.725,12
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.849,03
Satış: 6.155,18
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 104.161,00
Satış: 106.003,00