Küresel gelişmelerde artan gerilime rağmen altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketin öne çıkması piyasaların dikkatini çekti. Güvenli liman olarak öne çıkan altına olan talepte kısa vadeli bir yavaşlama görülürken, bu durum fiyatlara da geri çekilme olarak yansıdı. Dalgalı seyreden piyasalarda yatırımcılar daha temkinli bir duruş sergilerken, vatandaşlar da güncel fiyatları yakından izlemeye başladı. Peki, 7 Haziran 2026 itibarıyla gram altın kaç TL’den işlem görüyor, çeyrek altın ne kadar oldu, ons altın hangi seviyede? İşte hafta sonuna ait güncel altın fiyatları…