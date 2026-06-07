Bugün altın ne kadar? 7 Haziran 2026 Pazar güncel gram, çeyrek ve 22 ayar bilezik fiyatları
Hafta sonuna altın fiyatları nasıl başladı? 7 Haziran 2026 Pazar güncel gram, çeyrek ve bilezik fiyatları merak edilirken, piyasadaki son rakamlar dikkat çekiyor. İşte günün altın fiyatlarına dair detaylar…
Altın piyasasında hafta sonu hareketliliği sürüyor! 7 Haziran 2026 Pazar günü gram, çeyrek ve 22 ayar bilezik fiyatları yatırımcıların gündeminde. Peki bugün altın kaç TL’den işlem görüyor? İşte günün altın fiyatlarına dair detaylar…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.408,30
Satış: 6.409,16
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.327,45
Satış: 4.329,45
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.253,28
Satış: 10.478,98
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 41.013,14
Satış: 41.787,74
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 41.812,00
Satış: 42.388,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.442,49
Satış: 20.957,96
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 41.013,14
Satış: 41.787,74
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 42.914,99
Satış: 44.036,95
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.510,63
Satış: 4.725,12
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.849,03
Satış: 6.155,18
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 104.161,00
Satış: 106.003,00