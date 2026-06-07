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        Haberler Bilgi Ekonomi Bugün altın ne kadar? 7 Haziran 2026 Pazar güncel gram, çeyrek ve 22 ayar bilezik fiyatları

        Bugün altın ne kadar? 7 Haziran 2026 Pazar güncel gram, çeyrek ve 22 ayar bilezik fiyatları

        Hafta sonuna altın fiyatları nasıl başladı? 7 Haziran 2026 Pazar güncel gram, çeyrek ve bilezik fiyatları merak edilirken, piyasadaki son rakamlar dikkat çekiyor. İşte günün altın fiyatlarına dair detaylar…

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        Habertürk
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 08:59 Güncelleme:
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        1

        Altın piyasasında hafta sonu hareketliliği sürüyor! 7 Haziran 2026 Pazar günü gram, çeyrek ve 22 ayar bilezik fiyatları yatırımcıların gündeminde. Peki bugün altın kaç TL’den işlem görüyor? İşte günün altın fiyatlarına dair detaylar…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.408,30

        Satış: 6.409,16

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.327,45

        Satış: 4.329,45

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.253,28

        Satış: 10.478,98

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.013,14

        Satış: 41.787,74

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 41.812,00

        Satış: 42.388,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.442,49

        Satış: 20.957,96

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.013,14

        Satış: 41.787,74

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 42.914,99

        Satış: 44.036,95

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.510,63

        Satış: 4.725,12

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.849,03

        Satış: 6.155,18

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 104.161,00

        Satış: 106.003,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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