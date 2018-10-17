Yaz mevsiminin bunaltıcı havası geride kaldı, gezmek için en ideal mevsimlerden biri olan sonbahar geldi! Eğer hafta içi işlerden kafanızı kaldıramıyor, 2 günlük izin gününüzde ruhunuzu, bedeninizi dinlendirmek istiyorsanız hafta sonlarını mutlaka değerlendirmelisiniz. Deniz kenarında balık yemek, İstanbul'a yakın ormanları keşfetmek için yapmanız gereken tek şey sırt çantanızı alıp yollara düşmek! Hafta sonu gidilebilecek yerler için Mudanya, Sapanca, Ağva gibi mekanları ve buralarda konaklayabileceğiniz otelleri sıraladık
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AMASRA
Amasra, doğal güzellikleri ve uçsuz bucaksız ormanlarıyla ziyaretçilerini kucaklıyor. Bartın'ın ilçesi olan Amasra'nın 3 bin yıllık bir geçmişi var.
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Hatta Fatih Sultan Mehmet, burayı o kadar beğenmiş ki zarar vermemek için şehrin anahtarını istemiş ve buraya Çeşm-i Cihan yani 'Dünyanın Gözü' adını koymuş.
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AMASRA'DA NE YAPILIR?
Amasra'ya yolunuz düşerse Amasra salatası ve balık yemelisiniz. Amasra Kalesi, Kral Kaya Mezarları, Taşhan buranın görülmesi gereken yerleri arasında. Ayrıca gitmişken çay bahçelerinden birinde oturup çayınızı, kahvenizi yudumlamalısınız. Amasra - Çakraz arasındaki yaklaşık 120 mağarayı keşfetmeden buradan dönmeyi unutmayın.
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AMASRA'DA NEREDE KALINIR?
Kum Butik Otel: Eski bir evden otele dönüştürülen Kum Butik Otel, deniz ya da bahçe manzarası görüyor. 5 odası bulunan butik otel, dokusuyla cezbediyor.
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ADATEPE KÖYÜ - ÇANAKKALE
Tarihi dokusu hiç bozulmayan bir köy Adatepe. Sit alanı olan bölgede 250 yapı Anıtlar Kurulu tarafından koruma altına alınmış.
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İda Dağı'nın yamaçlarına konumlanan köy, tarihe ve mimariye meraklısı olanlar için biçilmiş kaftan. Köyü tepeden görmek istiyorsanız Hoca Kayası'na tırmanmalısınız.
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Northdoor Otel: 8 dönümlük araziye kurulan otelin çoğu odası balkonlu ve manzaralı. 63 odası bulunan otelde çocuk havuzu ve oyun odası da var.
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ADATEPE'DE NE YAPILIR?
Köyün yanında yer alan Zeytin Altarı buranın en önemli yapısı. Burayı gezdikten sonra köy kahvesinde çay ya da kahvenizi yudumlamayı unutmayın.
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ADATEPE'DE NERELERDE KALINIR?
Reis Inn Hotel: Bu otelin deniz ve orman manzaralı odaları var. Orman kokusunu içinize çekerek uyanabileceğiniz otelde kaldıktan sonra pazartesi olsun istemeyebilirsiniz.
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Manici Kasrı: Eski bir zeytinyağı fabrikasının taş, ahşap kolon ve kirişleri kullanılarak inşa edilen otel, otantik oluşuyla cezbediyor. Küçükkuyu'da bulunan otel, orman manzarası ve organik yiyecekleri ile öne çıkıyor.
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AĞVA
Üç tarafı suyla çevrili olan bu bölge, sonbahar aylarında daha da ilgi görüyor. Yemyeşil ormanları, göl manzarasıyla Ağva'yı mutlaka ziyaret etmelisiniz.
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Göksü ve Yeşilçay nehirlerinin ortasındaki bu sahil kasabası, İstanbul'a ortalama 1 saat 45 dakika uzaklıkta. Frigler, Romalılar ve Osmanlılara ev sahipliği yapan şirin kasabaya 14. yüzyılda Konya, Karaman ve Balıkesir'den gelen Türkmen boyları yerleşmiş.
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AĞVA'DA NE YAPILIR?
Göksü Gölü üzerinde deniz bisikleti veya kanoya binebilirsiniz. Aşıklar Yolu, Saklıköy, Kalemköy, Kerpe, Kadırga Koyu burada gezilecek başlıca yerler arasında.
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Ayrıca Ağva'ya gelmişken organik sebze ve meyvelerden satın alıp evinize mutlu bir şekilde dönmenizi tavsiye ederiz. Gizli Bahçe ve Ağva Liman Restaurant balık yiyebileceğiniz ünlü mekanlardan birkaçı...
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AĞVA'DA NEREDE KALINIR?
Ağva Beyaz Ev: İstanbul'un yanı başında, bir o kadar da uzağındasınız bu otelde. Gölün kenarında konumlanan Beyaz Ev, doğa tutkunları için güzel bir seçenek. Zengin kahvaltısı, akşamları şöminede odun ateşinin çıtırtısı, bisiklet turları ve daha pek çok imkanı gördükten sonra buradan ayrılmak zorlaşabilir.
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Park Mandarin: Her zevke uygun konaklama şekli var burada. Hacıllı Şelaleler Turu, Gökmaslı köy gezisi ve çeşitli aktiviteleri ile keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.
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EDİRNE
İstanbul'dan otomobille üç saatte rahatlıkla ulaşabileceğiniz Edirne, hem Yunanistan hem de Bulgaristan sınırında yer alıyor. Ciğercileri ve köftecileri meşhur şehri, sırf ciğer yemek veya Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için bile ziyaret edebilirsiniz.
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Burada bilinen ilk yerleşimciler tarih filmlerinden yakından tanıdığımız Trak kabileleri. Sonra Akaların, Perslerin, Büyük İskender'in, Kelt'lerin, Romalıların, Bizans'ın ve kısa süreliğine Bulgarların egemenliğinde kalan şehir, sonrasında Osmanlı'nın başkenti oldu.
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EDİRNE'NE NE YAPILIR?
Edirne, başkent zamanından kalma birçok han ve camilerle solu. II. Beyazıt Külliyesi, Selimiye Külliyesi, Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim" dediği Selimiye Camii, Üç Şerefelı Camii buranın görülmesi gereken yerleri arasında. Alışveriş seviyorsanız Selimiye Arastası, Bedesten ve Alipaşa çarşılarını gezebilirsiniz.
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EDİRNE'DE NEREDE KALINIR?
Taşhan Hotel: Tarihi mekanları seviyorsanız şehir merkezindeki Taşhan Oteli tercih edebilirsiniz. Mimar Sinan tarafından yapılan 500 yıllık bina otantik olmasına karşın modern olanaklara sahip.
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Kalavera Hotel: Selimiye Camisi'ne yakın olan otelin açık büfe kahvaltısı var.
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ESKİŞEHİR
Eskişehir soğuğu ile insanı korkutsa da sonbaharda cazip bir destinasyon haline geliyor. Osmangazı ve Anadolu Üniversitesi sayesinde kent öğrenci şehri olarak anılıyor.
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Odunpazarı Evleri ile UNESCO tarihi miras listesine giren şehrin tarihi evleri restore edildi. Bu yüzden kente gelenlerin büyük çoğunluğu ilk önce Odunpazarı'nı ziyaret ediyor.
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ESKİŞEHİR'DE NE YAPILIR?
Kentin ortasından geçen Porsuk Çayı çevresinde, Sazova Parkı'nda. Kent Park'ta keyifli vakit geçirebilirsiniz. Eskişehir'in en bilinen lezzeti çi börek olsa da buranın met helvası, haşhaşlı çöreği de meşhur.
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Eğer Eskişehir'den sevdiklerinize ya da kendinize hatıra bırakmak istiyorsanız lüle taşından yapılma hediyelik eşyalara bakabilirsiniz. Ayrıca doğal termal sularının olduğu bölgede hamama gidebilirsiniz. Hamam ücretlerinin makul olduğunu söyleyebiliriz.
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ESKİŞEHİR'DE NEREDE KALINIR?
Abacı Konak: Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan otel, ahşap zemini ve süslü mobilyaları ile sizi geçmişe götürecek. Konak'taki restoranda geleneksel Türk yemekleri var.
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Turunç Eskişehir Hotel: Yine Odunpazarı'nda bulunan hotel SPA ve sağlıklı yaşam merkezi. Odaların hepsinde televizyon, klima, minibar hizmeti var.
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MUDANYA
Bursa'nın şirin mi şirin kasabası Mudanya, İstanbul'dan fazla uzaklaşmadan kalabalık ve stresli yaşamdan uzaklaşabileceğiniz bir yer... Sağlı sollu Rum evleriyle süslenen çarşısı, misafirperver insanları ile Mudanya, sizi bambaşka bir aleme götürecek.
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Mudanya'ya bağlı Tirilye de en az Mudanya kadar görülmesi gereken bir bölge... Zeytin bahçeleri ve ahşap evleriyle öne çıkan Tirilye'de mutlaka deniz manzaralı mekanlarda kahvaltı yapmalısınız. Dahası, Tirilye'de pek çok dizi ve film çekiminin yapılması, buranın güzelliğini kanıtlar nitelikte.
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MUDANYA VE TRİLYE'DE NE YAPILIR?
Buraya gittiğinizde tarihi evleri mutlaka görmelisiniz. Türk Kurtuluş Savaşı’nı sonlandıran Mudanya Mütarekesi’nin yapıldığı Mütareke Evi Müzesi, Tahir Paşa Konağı, Tren Garı Binası, Taş Mektep, Mudanya Ortadoks Kilisesi burada görülebilecek yerler arasında.
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MUDANYA VE TRİLYE'DE NEREDE KALINIR?
Lafontaine Butik Otel: Mudanya merkezde, sahile çok yakın olan otel ahşap binaya sahip. Buraya giderseniz Bursa'ya özgü lezzetler tadabilirsiniz.
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Montaina Special Class Hotel: 150 yıl önce tren istasyonu olarak hizmet veren otel, oldukça konforlu.
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SAPANCA
Eğer İstanbul'da ikamet ediyor ve yakın bir kaçış noktası arıyorsanız Sapanca sizin için biçilmiş kaftan... İstanbul'a 1,5 - 2 saat uzaklıkta olan Sapanca, göl manzarası ve yemyeşil ormanıyla kendine çağırıyor.
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Milattan önce 1200 yılında yerleşim bölgesi olarak kayıtlara geçen Sapanca, tam anlamıyla milattan sonra 300'lü yıllarda kurulmuş. Ardınsan Selçuklu himayesine geçen Sapanca, sırasıyla Bizanslılar'a daha sonra da Osmanlı'lara geçmiş.
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SAPANCA'DA NE YAPILIR?
Sapanca'yı ziyaret ederseniz tekne gezintisi yapmayı, Soğucak Yaylası'na çıkmayı unutmayın. Dere kenarlarında kahvaltı yapmayı da burada yapılacaklar listesine ekleyebilirsiniz...
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SAPANCA'DA NEREDE KALINIR?
NG Sapanca: Yemyeşil bir ormanın kalbinde kurulan otel, Sapanca Gölü ve Kuş Parkı'na 5 dakika uzaklıkta. Açık ve kapalı yüzme havuzuna sahip otelin tüm odaları doğa manzarasına sahip. Otelin öne çıkan bir özelliği de ödüllü Aliva SPA'sı.
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Richmond Nua Wellness & Spa: Yeşil ve mavinin göz alabildiğine uzandığı, orman ve göl manzarası ile kendi içinize yolculuk etmenizi sağlayacak otel, huzur isteyenler için cazip bi seçenek. Richmond Nua, İstanbul'a kısa sürüş mesafesinde eşsiz bir atmosfere davet ediyor.
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