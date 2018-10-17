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AĞVA'DA NEREDE KALINIR?

Ağva Beyaz Ev: İstanbul'un yanı başında, bir o kadar da uzağındasınız bu otelde. Gölün kenarında konumlanan Beyaz Ev, doğa tutkunları için güzel bir seçenek. Zengin kahvaltısı, akşamları şöminede odun ateşinin çıtırtısı, bisiklet turları ve daha pek çok imkanı gördükten sonra buradan ayrılmak zorlaşabilir.