Hafta sonu hava durumu: 14-15 Mart İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış olacak mı?
Meteoroloji tahminleri ile hafta sonu yurt genelinde havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Yapılan değerlendirmelere göre batı ve iç kesimlerde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, doğu bölgelerinde yağışlı hava etkili olacak. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış, yüksek kesimlerde ise kar yağışı ve çığ tehlikesi öngörülüyor. Peki, 14-15 Mart İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış olacak mı? İşte tüm detaylar..
Hafta sonu dışarı çıkmayı planlayan vatandaşlar, 14-15 Mart hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre hafta sonu Türkiye’nin batı ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu hava beklenirken, Marmara ve İç Anadolu’da yer yer pus ve sis görülecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise yer yer kuvvetli yağış beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı ve çığ riski bulunuyor. Bu kapsamda "14-15 Mart hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak?" sorusunun cevabı haberimizde...
HAFTA SONU YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji tahminlerine göre 14 Mart Cumartesi günü Türkiye’nin batı ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu hava beklenirken, Marmara ve İç Anadolu’da yer yer pus ve sis görülecek.
Doğu bölgelerinde yağışlı hava etkili olacak; özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağışların bazı yerlerde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı ve çığ tehlikesi bulunurken, iç ve doğu bölgelerde gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebilir.
15 Mart Pazar günü ise yağışlı havanın batıya doğru genişleyerek Marmara’nın güneydoğusu, Karadeniz ve doğu bölgelerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi devam ederken, Güneydoğu Anadolu genelinde yağışlı havanın yer yer kuvvetini koruyacağı öngörülüyor. Doğu Anadolu’nun yükseklerinde kar yağışı geçişleri görülmeye devam edecek.
14-15 MART İSTANBUL HAVA DURUMU
Meteroloji tahminlerine göre İstanbul’da hafta sonu bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıkların ise en düşük 6 en yüksek 12 derece olması bekleniyor.
14-15 MART ANKARA HAVA DURUMU
Başkent Ankara’da hafta sonu bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklıklar ise 14 Mart Cumartesi en düşük 0 dereceye kadar inerken, 15 Mart Pazar günü ise 1-15 derece arasına seyredecek.
14-15 MART İZMİR HAVA DURUMU
Hafta sonu İzmir’de havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıkların 14 Mart Cumartesi 6-18 derece, 15 Mart Pazar günü ise 5-16 derece arasında olacağı öngörülüyor.