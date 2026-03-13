HAFTA SONU YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji tahminlerine göre 14 Mart Cumartesi günü Türkiye’nin batı ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu hava beklenirken, Marmara ve İç Anadolu’da yer yer pus ve sis görülecek.

Doğu bölgelerinde yağışlı hava etkili olacak; özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağışların bazı yerlerde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı ve çığ tehlikesi bulunurken, iç ve doğu bölgelerde gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebilir.

15 Mart Pazar günü ise yağışlı havanın batıya doğru genişleyerek Marmara’nın güneydoğusu, Karadeniz ve doğu bölgelerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi devam ederken, Güneydoğu Anadolu genelinde yağışlı havanın yer yer kuvvetini koruyacağı öngörülüyor. Doğu Anadolu’nun yükseklerinde kar yağışı geçişleri görülmeye devam edecek.