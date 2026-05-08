        Haberler Bilgi Gündem HAFTA SONU HAVA DURUMU 9-10 MAYIS 2026: Meteoroloji’den hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

        Hafta sonu öncesi hava durumu tahminlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit tarafından paylaşılan değerlendirmelere göre hafta sonu yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışlı havanın salı gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Peki, 9-10 Mayıs günleri İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış var mı, sıcaklıklar nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 15:53 Güncelleme:
        Hafta sonuna kısa süre kala milyonlarca vatandaş, planlarını şekillendirmek için güncel hava durumu tahminlerini yakından takip etmeye başladı. eteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit’in değerlendirmelerine göre, 9-10 Mayıs tarihlerinde Türkiye’nin birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Uzmanların paylaştığı son tahminlere göre yağışların özellikle iç ve batı kesimlerde etkisini artırması beklenirken, bazı bölgelerde yerel kuvvetli sağanakların da görülebileceği ifade ediliyor. Meteoroloji verilerine göre yağışlı sistemin Salı gününe kadar yurt genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda “9-10 Mayıs günleri İstanbul, Ankara, İzmir’de yağmur yağacak mı, sıcaklıklar kaç derece olacak?” sorularının cevabı haberimizde...

        METEOROLOJİ’DEN HAFTA SONU YAĞIŞ UYARISI!

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonuna ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı.

        Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın Doğu Anadolu Bölgesi’nde yağışların etkisini sürdüreceğini ifade eden Macit, Cumartesi günü ise öğle saatlerinden itibaren özellikle iç bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

        Macit’in verdiği bilgilere göre cumartesi günü Marmara’nın batısı, Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun doğusunda yağış görülecek. Pazar günü ise Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da sağanakların etkili olması bekleniyor. Yağışlı havanın salı gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

        Öte yandan Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar örtüsünün bulunduğunu hatırlatan Macit, bölgede çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

        9-10 MAYIS İSTANBUL HAVA DURUMU

        Hafta sonu İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışlı hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının ise 22 ila 24 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

        9-10 MAYIS ANKARA HAVA DURUMU

        Ankara'da Cumartesi ve Pazar günü gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklıklar 22-24 derece civarında seyredecek.

        9-10 MAYIS İZMİR HAVA DURUMU

        İzmir’de Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olurken, Pazar günü havanın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise 29 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
