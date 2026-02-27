Hafta sonu hava durumu: 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava durumu araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan tahminlere göre, hafta sonu yurt genelinde yağışlı sistem yerini sıcak havaya bırakacak. Pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak sıcaklıklar yükselecek. Peki, 28 Şubat- 1 Mart İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte tüm detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hafta sonu hava durumu tahminlerini paylaştı. Uzmanların tahminleri doğrultusunda hafta içi etkili olan yağışlı ve soğuk hava yurdu terkediyor. Hafta sonu itibarıyla soğuk hava yerini güneşli ve sıcak havaya bırakacak. Mart ayı ile birlikte bahar havası hissedilecek. Bu kapsamda “28 Şubat- 1 Mart hafta sonu hava durumu nasıl, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sıcaklıklar kaç derece olacak?” sorularının cevabı haberimizde...
YENİ HAFTADA YURT GENELİNDE SICAKLIKLAR ARTACAK
Meteoroloji tahminlerine göre hafta sonunun ilk gününde yurdun özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerinde kar yağışı ve yer yer kuvvetli sağanaklar etkisini sürdürmeye devam edecek.
Pazar gününe kadar kıyılarda yağmur, kuzey, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışlı havanın pazar günü Doğu Karadeniz'e yönelerek yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.
1 Mart Pazar gününden itibaren hava sıcaklıkları artmaya başlayacak. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’den başlayacak sıcaklık artışı, yeni haftayla birlikte tüm yurt genelinde hissedilecek.
İSTANBUL 28 ŞUBAT- 1 MART HAVA DURUMU
Meteoroloji 5 günlük tahmin raporuna göre İstanbul’da hafta sonu sıcaklıklar artacak. 28 Şubat Cumartesi hava çok bulutlu iken, 1 Mart Pazar günü parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıkların 5-11 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 28 ŞUBAT- 1 MART HAVA DURUMU
Ankara’da hafta sonu gökyüzünde bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar 28 Şubat Cumartesi günü 1-4 derece, 1 Mart Pazar günü -3 ile 8 derece arasında seyredecek.
İZMİR 28 ŞUBAT- 1 MART HAVA DURUMU
İzmir’de hafta sonu hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar mevsim değerlerinin üzerine çıkarken: 28 Şubat Cumartesi günü 3-14 derece, 1 Mart Pazar günü 5-15 derece arasında olacağı ön görülüyor.