YENİ HAFTADA YURT GENELİNDE SICAKLIKLAR ARTACAK

Meteoroloji tahminlerine göre hafta sonunun ilk gününde yurdun özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerinde kar yağışı ve yer yer kuvvetli sağanaklar etkisini sürdürmeye devam edecek.

Pazar gününe kadar kıyılarda yağmur, kuzey, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışlı havanın pazar günü Doğu Karadeniz'e yönelerek yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

1 Mart Pazar gününden itibaren hava sıcaklıkları artmaya başlayacak. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’den başlayacak sıcaklık artışı, yeni haftayla birlikte tüm yurt genelinde hissedilecek.