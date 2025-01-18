Hafta sonu hava nasıl olacak? 19 Ocak Pazar günü İstanbul, Ankara ve İzmir ve diğer illerde hava nasıl?

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

18-19 Ocak hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış beklenmezken, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yağış görülecek. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Bu hafta hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 11°C

Az bulutlu

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Az bulutlu