        Haberler Bilgi Yaşam Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu! 9-10 Ağustos Cumartesi ve Pazar günü yağış var mı?

        Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu! 9-10 Ağustos Cumartesi ve Pazar günü yağış var mı?

        Bu hafta sonu plan yapan vatandaşlar hafta sonu hava durumu raporunu inceliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hafta sonuna ilişkin güncel hava durumu duyuruldu. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken cumartesi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlı olması, pazar gününden itibaren ise sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel yağış bekleniyor. İşte 9-10 Ağustos hava durumuna ilişkin tahminler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 17:19 Güncelleme: 08.08.2025 - 17:19
        1

        Meteoroloji tarafından güncel hava durumu raporu duyuruldu. Hafta sonu yurt genelinde hava sıcaklıkları etkisini sürdürecek. Bugün Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege'nin doğusu, Karadeniz bölgeleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Peki 9-10 Ağustos Cumartesi ve Pazar günü yağış var mı, hava nasıl olacak?

        2

        HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

        9-10 Ağustos tarihleri arasında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken cumartesi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlı olması, pazar gününden itibaren ise sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel yağış bekleniyor.

        3

        İSTANBUL 9 AĞUSTOS: 30°24°

        İSTANBUL 10 AĞUSTOS: 31°23°

        ANKARA 9 AĞUSTOS: 32°19°

        ANKARA 10 AĞUSTOS: 33°18°

        4

        İZMİR 9 AĞUSTOS: 40°29°

        İZMİR 10 AĞUSTOS: 42°28°

        İL İL HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

