Hafta sonu kahvaltılarınızın favorisi olmaya aday: Kolay yapımı ile tam kıvamında pankek tarifi!

Pankek hamurunun kıvamı, akışkan ama yoğun olmalıdır. Eğer hamur çok koyuysa, biraz süt ekleyerek açabilirsiniz. Eğer çok sıvıysa, biraz daha un ekleyin.

Hamurun doğru kıvama geldiğinden emin olduktan sonra 5-10 dakika dinlendirin. Bu sayede kabartma tozu etkisini gösterecek ve pankekleriniz daha güzel kabaracaktır.