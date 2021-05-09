Tam kapanmada hafta sonu kargolar açık mı? 9 Mayıs Pazar günü kargolar çalışıyor mu? Anneler Günü nedeniyle özellikle hediye siparişi vermek isteyenler bu soruların cevabını araştırıyor. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesine göre merak edilen sorunun cevabı...

HAFTA SONU KARGOLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesinde yer alan ifadeye göre Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil),yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, 17 günlük sokağa çıkma yasağından muaf olacak. Yani kargo şirketleri tam kapanma sürecinde çalışmaya devam edecek.

Kargoların hafta sonu mesai sistemi kargo şirketlerinin inisiyatifinde. Her kargo şirketinin çalışma saatleri şirketin kendi politikasına göre belirleniyor. Türkiye'de kargo şirketleri genelde Cumartesi günleri 08.30-14.00 arası çalışırken Pazar günleri kapalı oluyor.