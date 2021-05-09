Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Hafta sonu kargolar açık mı? 9 Mayıs pazar günü kargolar çalışıyor mu?

Bugün kargolar açık mı? Hafta sonu pazar günü yani 9 Mayıs pazar günü özellikle anneleri için hediye siparişi verecekler bu soruların cevabını araştırıyor. Peki, hafta sonu kargolar açık mı? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

Hafta sonu kargolar açık mı? 9 Mayıs pazar günü kargolar çalışıyor mu?

Tam kapanmada hafta sonu kargolar açık mı? 9 Mayıs Pazar günü kargolar çalışıyor mu? Anneler Günü nedeniyle özellikle hediye siparişi vermek isteyenler bu soruların cevabını araştırıyor. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesine göre merak edilen sorunun cevabı...

HAFTA SONU KARGOLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesinde yer alan ifadeye göre Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil),yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, 17 günlük sokağa çıkma yasağından muaf olacak. Yani kargo şirketleri tam kapanma sürecinde çalışmaya devam edecek.

Kargoların hafta sonu mesai sistemi kargo şirketlerinin inisiyatifinde. Her kargo şirketinin çalışma saatleri şirketin kendi politikasına göre belirleniyor. Türkiye'de kargo şirketleri genelde Cumartesi günleri 08.30-14.00 arası çalışırken Pazar günleri kapalı oluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aşı randevusu nasıl alınır? AŞI RANDEVU ALMA: Aşı randevu telefon numarası ve e-Devlet, MHRS ekranı
GÜNDEMCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
Google'dan Anneler Günü Doodle'ı! Google'dan annelere sürpriz! Anneler Günü kutlu olsun!
GÜNDEMGoogle'dan Anneler Günü Doodle'ı
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefon ile e-Devlet seyahat izin belgesi alma ekranı
GÜNDEMSeyahat izin belgesi alma sistemi
Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı? Bugün, pazar günü çiçekçiler çalışıyor mu?
GÜNDEMBugün çiçekçiler açık mı?
HELAL OLSUN! Son dakika... Şehit annesine duygulandıran anneler günü sürprizi
GÜNDEMŞehit annesi: Bana en büyük Anneler Günü hediyesi
Meteoroloji'den uyarı! Doğuda sağanak, batıda poyraz var
GÜNDEMDoğuda sağanak, batıda poyraz var
KIL PAYI! Son dakika: Otomobil yokuş aşağı kaydı! İnsanlar saniyelerle kurtuldu
GÜNDEMOtomobil yokuş aşağı kaydı! İnsanlar saniyelerle ...
Arazi tartışmasında bıçaklandı
GÜNDEMArazi tartışmasında bıçaklandı
Fidelerini korumak isterken canından oldu
GÜNDEMFidelerini korumak isterken canından oldu
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 8 Mayıs 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama
GÜNDEM8 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları