BATMAN: HAYALETİN MASKESİ (1993)

7’den 70’e yayınlanmaya başladığı ilk yıllardan beri kalbimizde taht kuran kahramanlardan bir tanesi şüphesiz ki Batman. 93 yapımı bu film, Gotham şehrinde mafya liderini öldüren katilin suçunu Batman’in üzerine atılması için uğraşmasıyla başlıyor. Bu düşmanı bulmaya çalışan Batman’in mücadelesi hiç de kolay olmayacaktır. 1994 yılında Annie ödüllerinde En İyi Animasyon Filmi kategorisine aday olan bu film haftasonu keyfi için birebir!

IMDb puanı: 7.8