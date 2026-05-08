Hafta sonu sınav takvimi 9-10 Mayıs 2026: Bu hafta sonu hangi sınavlar var?
Bu hafta sonu akademik kariyer planlayanlardan açık öğretim öğrencilerine kadar geniş bir kesimi kapsayan yoğun bir sınav takvimi başlıyor. ÖSYM ve üniversitelerin akademik programlarına göre 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde çeşitli sınav oturumları gerçekleştirilecek. Bu sınavlar, adayların eğitim ve kariyer hedefleri açısından büyük önem taşırken, hafta sonu hangi sınavların yapılacağı da merak ediliyor. Peki, bu hafta sonu hangi sınavlar var, saat kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar…
Bu hafta sonu önemli bir sınav maratonu için geri sayım başladı. 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günlerini kapsayan süreçte ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar ile açık öğretim fakültelerinin final oturumları gerçekleşecek. Akademik hedefleri olan adaylardan açık öğretim öğrencilerine kadar geniş bir kitlenin katılacağı bu yoğun sınav programı, eğitim hayatı açısından büyük önem taşıyor. Hafta sonu boyunca farklı merkezlerde gerçekleştirilecek oturumların saatleri belli oldu. Bu kapsamda “Bu hafta sonu hangi sınavlar yapılacak, , saat kaçta başlayacak?” sorularının cevabı haberimizde...
HAFTA SONU SINAV TAKVİMİ 9-10 MAYIS 2026
ÖSYM - e-YDTS
9 Mayıs Cumartesi günü ÖSYM tarafından uygulanacak Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS) saat 13.45’te başlayacak. Adayların sınav binalarına alınacağı son saat ise 13:30 olarak açıklandı.
Sınava girecek adaylar giriş belgelerini ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla edinebilirler.
ÖSYM - ALES 1
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1), 2026 yılının ilk oturumu kapsamında 10 Mayıs Pazar günü yapılacak. Akademik kariyer hedefleyen ve yüksek lisans başvurusu yapacak adayların katılacağı sınav saat 10.15’te başlayacak.
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru yöneltilecek ve bu sorular için 150 dakikalık süre verilecek. ÖSYM’nin “15 dakika kuralı” gereği ise saat 10.00’dan sonra sınav binalarına giriş yapılmayacak.
AÖF VE ATA AÖF FİNAL SINAVLARI
Açık öğretim fakültelerinde öğrenim gören binlerce öğrenci için dönem sonu sınav maratonu bu hafta sonu başlıyor. Anadolu Üniversitesi (AÖF) ile Atatürk Üniversitesi (ATA AÖF) bahar dönemi final sınavları 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günlerinde gerçekleştirilecek.
AÖF sınavlarında sabah oturumları 09.30’da, öğleden sonraki oturumlar ise 14.00’te yapılacak. ATA AÖF’de ise 1. oturum Cumartesi günü, 2. ve 3. oturumlar ise Pazar günü belirlenen sınav merkezlerinde uygulanacak.