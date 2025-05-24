Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
GECE ANA
(Kurt Vonnegut)
Mezbaha Beş, Kedi Beşiği, Şampiyonların Kahvaltısı, Mavi Sakal gibi güçlü yapıtların, Billy Pilgrim ve Kilgore Trout gibi eşsiz karakterlerin yaratıcısı Kurt Vonnegut, iki kitabıyla Can Yayınları etiketiyle okurla buluşuyor. Vonnegut’un hiciv ve ironi dolu mizahi tarzıyla kaleme aldığı ve İkinci Dünya Savaşı ile savaş sonrası dönemde geçen bir casus hikâyesi olan Gece Ana, ahlak anlayışımıza cüretkâr bir meydan okuma niteliğinde. Kara mizah ustası yazarın, uzun yıllar evine dönememiş, savaşta öldüğü düşünülen Harold Ryan ve ailesini konu edinen oyun türündeki eseri Mutlu Yıllar Wanda June ise kapitalizm, milliyetçilik, erkeklik ve Amerikan kültürü üzerine bir başyapıt.
BİR NEHİR DEĞİL
(Selva Almada)
Ormanlık alanda bir nehirde, sıcak ve boğucu bir hafta sonu, ikisi orta yaşlarında biri genç üç arkadaş balığa çıkmaya karar verir. Geçmişte bu bölgede korkunç bir kaza sonucu en yakın arkadaşlarını kaybetmişlerdir. Buna karşın sevdikleri kıyılarda konaklar, koca bir vatoz tutarlar. Sonrasında ormanı arkalarına alarak kamp yapar, yer içer, vakit öldürürler; ancak ne kaybettikleri arkadaşlarının anısı ne de suçluluk duygusu peşlerini bırakır... Selva Almada’nın Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan ve 2024 Uluslararası Booker finalistleri arasına giren son romanı Bir Nehir Değil, yoksulluk ve imkânsızlıklar, erkeklik, suçluluk duygusu, bastırılamayan arzular ve sıradanlaşan şiddet gibi konuları ele alıyor. Arjantin kırsalında heba olan hayatlarla kanıksanan trajedileri muazzam bir duyarlılık ve keskin bir işçilikle resmediyor.
TEPSİDEKİ MELEK
(Esra Kahya)
Eşyaların lisanını öğrenen bir kız çocuğu geziniyor evin içinde. Annesinin terliklerinden, köşedeki ceviz vitrinden, dantel örtülerden, koltuklardan,halılardan, duvarlardan gelen seslere kulak veriyor… Esra Kahya, İletişim Yayınları'ndan çıkan kitapta, kuşaktan kuşağa kadınları, annelerin kızlarından neler aldığını, çocukluk denen kuyunun insanı nasıl içine çektiğini, aşkın güzel bir şey olduğunu ve sahne gerisinde dönemleri, şehirleri anlatıyor. Tepsideki Melek, inceliklerle örülü bir aile tarihi romanı. Durup durup güldüren deli bir ağlama gibi.
POLİTEİA ŞERHİ
(Oğuz Haşlakoğlu)
VBKY’nin felsefe kitaplığı, Oğuz Haşlakoğlu'nun “Politeia Şerhi” adlı eseriyle genişlemeye devam ediyor. Bu kapsamlı inceleme, yalnızca felsefenin değil, tüm Batı kültür ve düşünce tarihinin başlangıç noktalarından biri sayılan Platon’un, Türkçede Devlet adıyla bilinen Politeia diyaloğunu “açma” çabasıyla yola çıkıyor. Yazar, bu zorlu görevi yalnızca metinsel, filolojik ve tarihsel bir değerlendirmeyle sınırlı tutmuyor; aynı zamanda felsefe, bilim, sanat, antropoloji, iktisat ve sosyoloji gibi kültür ve düşüncenin farklı alanlarından bakış açılarıyla Platon’un düşüncesine yeniden yaklaşmayı deniyor. Şârih, Platon’un metnini çözümlemeye çalışırken Aristoteles, Kant, Hegel, Marx, Heidegger, Adorno gibi filozofların yanı sıra; bilim dünyasından Einstein, Bohr, Heisenberg, Gödel; sanat tarihinden Dürer, Cézanne, Mondrian, Picasso, Duchamp ve edebiyattan Blake, Baudelaire, Rimbaud, Tanpınar, Nâzım Hikmet, Oktay Rifat gibi pek çok ismi de düşünsel diyaloğa dahil ediyor.
FRANSA VE ALMANYA'DAN ÖNCE: MEROVENJ DÜNYASININ YARATLIŞ VE DÖNÜŞÜMÜ
(Patrick J. Geary)
Roma İmparatorluğu'nun alacakaranlığından Merovenj Avrupa'sının krallıkları ortaya çıktı ve bunlar da ortaçağ ve modern Avrupa uluslarının temelini oluşturdu. Profesör Patrick J. Geary, Avrupa tarihinin en az anlaşılmış dönemlerinden birini aydınlatmak için güncel arkeolojik ve tarihi bulgulardan yararlanıyor. Bu yenilikçi çalışmada Geary, Merovenj dönemini geç antikçağın ayrılmaz bir parçası olarak sunarken geleneksel Avrupa tarihi anlayışlarını reddediyor. Değişken bir dönemin karmaşık etkileşimlerinin haritasını çıkaran yazar, sadece Merovenj tarihinin değil, aynı zamanda Roma-barbar dünyasının da özgün bir yorumunu ortaya koyuyor. Barbarların Romalılaşmasının ve Romalıların barbarlaşmasının izini sürüyor ve nihayetinde bu halkları birbirinden ayırt edilemez hâle getiriyor.
KALORİ SAYMADAN KİLO VER
(Pınar Demirkaya)
Nemesis Kitap etiketiyle raflarda yerini alan Kalori Saymadan Kilo Ver, modern diyet kültürünü sorgulayan, bedenin doğal ritmine kulak veren ve kalıcı sağlık arayışına yepyeni bir bakış sunan bir rehber niteliğinde. Yıllardır bize “az ye, çok hareket et” denilerek sunulan kalori temelli diyetlerin çoğumuzun bedenini olduğu kadar ruhunu da yorduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Pınar Demirkaya, bu kitapta kalori saymadan, aç kalmadan ve kendimizi suçlamadan da sağlıklı kilo vermenin mümkün olduğunu bilimsel veriler ve gerçek danışan hikâyeleriyle anlatıyor.
YAZA YOLCULUK
(Tomris Uyar)
Türk edebiyatının en özgün öykücülerinden bir olan Tomris Uyar’ın Sait Faik Hikâye Armağanı’nı alan eseri Yaza Yolculuk, mayıs ayında dördüncü baskısıyla Can Yayınları’ndan çıktı. İç hesaplaşmalarla, iç yolculuklarla dolu bu öykü kitabında Uyar, bazen bir umut, bazense bir kaçış mevsimi olarak yaza sığınıyor. Basmakalıp değer yargılarını, kişinin kendisi ve yakın çevresiyle ilişkisini gözden geçiren bu öyküler, yaz mevsimi aracılığıyla her yolun insanın kendisine çıktığını imliyor. Tomris Uyar, ilk kez 1986 yılında yayımlanan Yaza Yolculuk’ta bazen bir umut, bazense bir kaçış mevsimi olarak yaza sığınıyor.
ŞEYTAN VE KARANLIK SULAR
(Stuart Turton)
Yıl 1634 ve dünyanın en büyük dedektifi Samuel Pipps, üzerine atılan bir suçtan dolayı idam edilmek üzere gemiyle Amsterdam’a götürülüyordu. Onunla seyahat eden sadık yaveri Arent Hayes, arkadaşının masum olduğunu kanıtlamaya kararlıydı. Fakat bir dizi gizemli olay mürettebatı ve yolcuları dehşete düşürecekti: Yelkenlerde tuhaf bir sembol belirecek, ölü bir cüzzamlı gemide kol gezecek ve gemideki hayvanlar kurban edilmiş hâlde bulunacaktı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, gölgelerin arasından duyulan bir ses, korkunç bir kehanette bulunarak yolcuları dehşete düşürecekti: “Üç yolcu ölecek.” Bunlardan biri de Samuel’dı. Tüm bu felaketlerin sorumlusu Şeytan olabilir miydi peki? Stuart Turton'un gizem dolu romanı 'Şeytan ve Karanlık Sular' İthaki Yayınları'ndan çıktı.
100 SORUDA GÖBEKLİTEPE
(Semra Kosovalı)
Günümüzden 12.000 yıl önceye dayanan Göbeklitepe, Mezopotamya bölgesindeki ilk şehirlerden 5000 yıl, Malta Adası’ndaki tapınaklardan 6500 yıl, İngiltere’deki ünlü Stonehenge dikilitaşlarından 7000 yıl, Mısır Piramitleri’nden 7500 yıl daha eskidir. İngiltere’de yapılan bir araştırmada M.Ö. 11.500 yılının gökyüzü haritası çıkarıldı ve bu haritaya göre Göbeklitepe’deki dikilitaşların tıpkı Mısır Piramitleri gibi Orion Takımyıldızı’nı işaret ettiğini gösterdi. Göbeklitepe’de 25 yıl sürdürülen kazılarda 4 tapınma alanı ortaya çıkarıldı fakat hâlâ kazılmayı bekleyen 23 tapınak daha tespit edildi. İlkel sandığımız bu insanların yaklaşık 27 tapınağı bu şekilde nasıl inşa ettiği hâlâ gizemini koruyor. O alanı inşa eden onca insan nerede yaşadı, ne yiyip içti, bunlarla ilgili de buluntular henüz bulunamadı. Ren Kitap'tan çıkan eserde Semra Kosovalı, 100 soruda Göbeklitepe ile ilgili merak edilenleri cevaplıyor.
ORTAK HAYAT
(Tzvetan Todorov)
Ülkemizde daha çok yazınbilimsel çalışmalarıyla tanınan Tzvetan Todorov, ölmeden önce yaptığı bir söyleşisinde kendisini esasen bir düşünce tarihçisi olarak gördüğünü belirtir. Batı felsefe tarihinde uzun zamandır varlığını koruyan, kendine agâh sözcüler, makul sözler ve farklı farklı haklılık zeminleri bulan, yaratan bir fikriyatın, insana dair bir tasavvurun yalnızca izini sürmekle kalmayıp altında yatan tezin dayanak noktalarını hem geçmiş hem çağdaşı düşünürlere atıflarla felsefe, psikanaliz ve edebiyat dolayında gezinerek kökten sorgulayan Ortak Hayat, bu yönüyle yazarın külliyatında önemli bir yere sahiptir. Sel Yayıncılık'tan çıkan kitapta Todorov, bizleri ortak hayata ve birlikte-varoluşa birey-toplum karşıtlığının ötesinden bakmaya çağırıyor.