SONBAHARA İDDİALI BİR 'MERHABA'

Sözü ve müziği Gülşah Tanrıöver'e, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli'ye ait olan 'Ağrılarım Var' adlı şarkının vokallerinde ise şarkıcıya Mustafa Ceceli eşlik etti. Uzun süredir titizlikle çalışılan şarkının klibi ise Nevşehir'in doğaüstü güzelliğiyle meşhur, büyülü bölgesi Göreme'de çekildi.

Yönetmenliğini A.Ulvar Tanrıöver'in üstlendiği klip, kalabalık bir ekip eşliğinde bir günde tamamlanırken, sanatçının yenilikçi imajı da dikkat çekti. Tanrıöver, uzun süredir her projesinde Mustafa Ceceli'nin de desteğini alarak, müzik sektöründe emin ve kalıcı adımlarla yürümeye ve üretmeye devam ediyor.