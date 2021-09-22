"HAKKIMIZDA DOLAŞAN ÇOK FAZLA ANLATI VAR"

Hailey Baldwin Bieber, konuyla ilgili, "Bence en büyük şeylerden biri, her şeyin ardındaki gerçeği bilmek zorunda olman... Biliyor musun, benim hakkımda, onun hakkında, birlikte bizim hakkımızda dolaşan çok fazla anlatı var..." diye konuştu.

Baldwin, "Etrafta dolaşan, 'Justin ona kötü davranıyor' gibi büyük bir balon var. Bu gerçekten çok uzak ve tam tersi..." ifadelerini kullandı.