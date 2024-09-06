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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Hakan Akkaya'dan bronz madalya - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Hakan Akkaya'dan bronz madalya

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde milli sporcu Hakan Akkaya, erkekler epe A kategorisinde bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 20:38 Güncelleme: 06.09.2024 - 20:38
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        Hakan Akkaya'dan bronz madalya!
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        Milli sporcu Hakan Akkaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye eskrimde erkekler epe A kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

        Grand Palais'te düzenlenen eskrim müsabakalarında 29 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya maçında İtalya'dan Emanuele Lambertini'yle karşı karşıya geldi.

        Çekişmeli geçen maçta rakibini 15-13 yenen Hakan, bronz madalya alarak tarihi bir başarıya imza attı. Bu başarı hem olimpiyat hem de paralimpik oyunlar tarihinde Türkiye'nin eskrim branşındaki ilk madalyası oldu.

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