Hakan Altun, 21 Nisan Çarşamba günü kendini iyi hissetmediği için arkadaşları tarafından apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması şüphesiyle tedavi altına alınan Altun, tedbir amaçlı bir süre yoğun bakımda tutulmuştu. Hakan Altun'un sağlık durumu nasıl?

HAKAN ALTUN ŞARKILAR BİZİ SÖYLER PROGRAMINDA NEDEN YOK?

Son kontrollerinin ardından taburcu olan 48 yaşındaki Hakan Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Geçtiğimiz hafta televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hakan Altun, tedavisinin ardından taburcu olmuştu. Altun, yayınladığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhabalar... 21 Nisan Çarşamba akşamı beyin damarlarımdan birinde oluşan tıkanıklık sebebiyle kaldırıldığım hastaneden şükürler olsun ki sağlıkla taburcu oldum. Bu süreçte bizi merak edip, arayan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, sevenlerimize ve dualarını esirgemeyen Türk halkına teşekkürlerimi sunarım.

Tüm hastane çalışanları ve personeline ilgileri, güler yüzleri ve enerjilerine sonsuz teşekkürler ederim. Allah sağlık çalışanlarını hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin inşallah. Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek. Sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle. Sevgi ve saygıyla kucaklıyorum hepinizi."