Hakan Aysev'den VIP Yılbaşı

Türkiye’nin en güçlü tenorlarından Hakan Aysev, yeni yıla özel sahne performansıyla unutulmaz bir geceye imza attı. Aysev, Hunza’da gerçekleşen VIP Yılbaşı Gecesi’nde konuklara müzik dolu, seçkin ve etkileyici bir yılbaşı deneyimi yaşattı.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen davetlilerin katıldığı bu özel gecede, Hakan Aysev’in güçlü sesi ve sahnedeki zarif duruşu geceye damgasını vurdu. Repertuvarı ve yorumuyla izleyicileri büyüleyen Aysev, yeni yılın ilk dakikalarına güçlü sesiyle eşlik etti.

Bu özel gecede sahne almaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Hakan Aysev, sahneden paylaştığı yeni yıl mesajında “Yeni yılın tüm insanlığa, başta sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum.” dedi.

Sanatla iç içe, özel bir davet anlayışıyla hazırlanan Hunza Yılbaşı Programı özenli organizasyon ve sıcak atmosferiyle dikkat çekti. Yeni yıla kalabalıklardan uzak ve unutulmaz bir başlangıç yapmak isteyen konuklar için gecenin adresi Hunza oldu.